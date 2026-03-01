Detalji užasa kod Kragujevca: Otkriven identitet muškarca koji je brutalno ubijen pred ženom i decom

Kako nezvanično saznaje portal U centar, u naselju Erdeč u Kragujevcu danas se dogodilo ubistvo. Prema prvim informacijama, mladić N. K. (35) je ubijen pred svojom ženom i decom.

Navodno je N. K. bio na vikendici kod prijatelja kada ga je ubica, koji je bio na kvadu, upucao.

Prema prvim informacijama, napadač je prišao automobilu u trenutku dok je u njemu bio muškarac star 35 godina i sa više hitaca ga pogodio. Nesrećni muškarac podlegao je povredama na licu mesta.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavlja uviđaj. Motiv i okolnosti zločina još uvek se utvrđuju.

Više detalja biće poznato uskoro.

