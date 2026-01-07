PINK.RS SAZNAJE! Identifikovan muškarac osumnjičen za ubistvo u Tovariševu

Policija je identifikovala osumnjičenog za ubistvo u kafiću u Tovariševu i za njim raspisala potragu.

U pitanju je muškarac poznat u tom kraju Srbije po krijumčarenju migranata i drugim krivičnim delima.

Istragu vodi nadležno Više javno tužilaštvo.

Da podsetimo, N.G. (18) ubijen je rano jutros u ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke, a policija traga za napadačem.

Kako smo pisali, N.G. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.

Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa

Kako prenosi Blic osumnjičeni za ubistvo je i dalje na slobodi, a u Tovariševu je opsadno stanje.

Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim rečima muzika je stala i videli su mladića kako se drži za vrat.

Autor: Pink.rs