PINK.RS SAZNAJE! Identifikovan muškarac osumnjičen za ubistvo u Tovariševu

Policija je identifikovala osumnjičenog za ubistvo u kafiću u Tovariševu i za njim raspisala potragu.
U pitanju je muškarac poznat u tom kraju Srbije po krijumčarenju migranata i drugim krivičnim delima.
Istragu vodi nadležno Više javno tužilaštvo.
Da podsetimo, N.G. (18) ubijen je rano jutros u ugostiteljskom objektu u Tovariševu kod Bačke Palanke, a policija traga za napadačem.
Kako smo pisali, N.G. star 18 godina uboden je nožem u vrat, a preminuo je u vozilu Hitne pomoći na putu do bolnice.
Po rečima očevidaca, svemu je prethodila svađa
Kako prenosi Blic osumnjičeni za ubistvo je i dalje na slobodi, a u Tovariševu je opsadno stanje.
Očevici su ispričali da se "sve odigralo u nekoliko trenutaka", a prema njihovim rečima muzika je stala i videli su mladića kako se drži za vrat.
Autor: Pink.rs