DA KORICA BUDE KRCKAVA ZA MOG PREDSEDNIKA! Vučić ispunio ono što je obećao - Domaćini iz sela Kotraža mu se zahvalili na poseban način (VIDEO)

Snimak koji je danas raznežio i oduševio Srbiju dolazi iz sela Kotraža u opštini Lučani.

Domaćin u narodnoj nošnji, sa šajkačom na glavi, krenuo je put sa posebnim poklonom za predsednika Aleksandra Vučića – najbolje ispečenim prasetom, u znak zahvalnosti za ispunjeno obećanje.

Dok je pripremao pečenje, pazeći na svaki detalj kako bi sve bilo savršeno, ovaj ponosni domaćin je objasnio zašto je odlučio na ovaj nesvakidašnji gest.

„Da korica bude krckava za mog predsednika“

„Pečenje da bude dobro, korica da bude slana i krckava za mog predsednika! Krenuo sam da predam ovo prase predsedniku u zahvalnost od srca što nam je uradio put koji smo dugo godina čekali. Gazili smo blato i kaljugu godinama“, poručio je domaćin dok je sa ponosom pokazivao tek ispečeno prase.

Put koji znači život

Za ove ljude, novi asfalt nije samo infrastruktura – to je kraj višedecenijskog mučenja i izolacije.

Kako kažu, godinama su slušali prazna obećanja, a tek je danas, zahvaljujući brzi države i predsednika Vučića, do njihovih kuća stigao moderan put.

Ovaj snimak je najbolji dokaz koliko narodu znače konkretna dela. Dok političari u krugu dvojke drže govore, pravi domaćini u srpskim selima slave jer više ne moraju da gaze kaljugu do svojih imanja.

„Domaćini koji vole i poštuju svog predsednika i državu koja brine!“ – rečenica je koja najbolje opisuje ovaj dirljiv trenutak.

Pogledajte video koji pokazuje kako izgleda iskrena zahvalnost srpskog seljaka:

Autor: D.S.