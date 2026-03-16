AKTUELNO

Politika

'U ovim teškim vremenima mi ćemo SAČUVATI MIR i stabilnost' Vučić u Kotraži: Država će da ispuni ono što su vam godinama obećavali

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je snimak na Instagramu u kojem razgovora sa meštanima sela Kotraža.

- Došao sam da čujem koji su problemi ovde u Kotraži. Znam da još mnogo toga treba da se uradi, ali sam srećan, jer ljudi ipak vide šta smo sve postigli. Država će da ispuni ono što su vam godinama obećavali - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

Izgradićemo puteve, otvoriti nova radna mesta, posebno za žene. Hoću da pomognemo onima sa najnižim penzijama, ali i da radimo na tome da nam se ljudi vrate na selo.

- U ovim teškim vremenima mi ćemo sačuvati mir i stabilnost, nastavićemo da povećavamo penzije i plate i sačuvaćemo živote svih naših ljudi. Živela Kotroža! Živela Srbija! PS. Probao sam da pomognem i trubačima, uvek može neki brži ritam da zatreba u izgradnji naše Srbije - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Kotraža

#Politika

#Srbija

POVEZANE VESTI

