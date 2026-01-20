VUČIĆ SE SASTAO SA ŠTOKEROM U DAVOSU: U ovim teškim vremenima važno je da radimo zajedno!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Davosu sa saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom. Predsednik je o ovom susretu obavestio javnost putem svog Instagram naloga, ističući ključne teme razgovora.

Vučić je uz fotografiju sa Štokerom naglasio da je stabilnost Evrope prioritet u trenutnim okolnostima.

Uvek mi je drago da se sretnem sa Kristijanom Štokerom. Tokom kratkog susreta smo razgovarali o aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi - naveo je predsednik na nalogu "buducnostsrbijeav".

On je dodao da je zajednički rad na bezbednosti jedini put ka boljoj budućnosti.

U ovim teškim vremenima, važno je da radimo zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za naše građane - poručio je predsednik Vučić.

Autor: Dalibor Stankov