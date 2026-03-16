'DRŽAVA SE NEĆE NIKAD ODREĆI VEĆINSKOG VLASNIŠTVA' Predsednik Vučić u fabrici MB Namenska u Lučanima razgovarao sa zaposlenima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je fabrici MB Namenska u Lučanima, nakon obilaska Sevojna, i razgovora sa narodom i privrednicima, kao i posete selu Kotraža, gde ga je ugostila porodica Repanović.

18:10 - Lučani

Vučić se odmah po dolasku sastao sa rukovodstvom fabrike.

"Milan Blagojević - Namenska" AD je državno preduzeće, koje ima 1.300 zaposlenih u modernim postrojenjima.

- Pre svega, ono što mislim da je najvažnije je da smo razgovarali o tome što država može da uradi i pomogne. Razgovarali smo o dva nova investiciona ciklusa, koja se tiču pre svega trobaznog baruta, jer nam je trobazni barut od ključnog značaja za celu namensku industriju, od ključnog značaja i za našu vojsku. Neće to ići brzo, ne ide jednostavno. Ako sam ja to dobro zapamtio, to je na nitroglicerin kada se doda i nitrogvanidin, a pre toga je nitroceluloza u jednobaznom. Finansije fabrike nisu u lošem stanju, jedan problem ćemo zajedno da rešavamo, oko ugljene prašine. Videćemo da li možemo da pomognemo da se plati glavnica i deo pripadajućih kamata, da bi manje više koštalo vašu fabriku - rekao je na početku predsednik.

Kako je dodao, razgovor je tekao i o investicijama.

- Obećao sam vašem rukovodstvu da možete da računate za dodatnu pomoć, i finansiranje tehničko-tehnološke opreme. Da to bude najbolja oprema koja postoji u svetu. Ono što znam da vas brine jesu kupci, ali država Srbija se nikada neće odreći većinskog udela u fabrici, uvek će pripadati našoj zemlji. Svi hoće da je kupe, ne znam šta vi još proizvodite, plate su oko 142.000 prosečna plata, a pre 10-12 godina je bila oko 46.000, i da bi se to podizalo, i broj zaposlenih - gde god da sam bio, svuda ljudi traže samo posao u fabrici. Ali zato nam je potrebno i novih poslova i tehnologije - dodao je.

Što se tiče izvoza, kreće se, neće biti problema i naša Vojska pravi sve veće narudžbine.

- Gledaćemo da se magacini isprazne i da ne bude problema. Uvek pratite sve bezbednosne protokole. Ova fabrika je strateškog interesa za našu zemlju i slobodno i danas možete predloge da kažete, i preko rukovodstva. Ono što bih vas zamolio jeste da probate da projektujete stvari za budućnost, da gledate kako da tehnološki unapređujemo kompaniju.

- Što se novca tiče, u samoj fabrici i pomoći države, ne morate da brinete! Sve što proizvedete ovde, dodatno nam doprinosi da čuvamo mir, jer da nismo dovoljno jaki — niko nas ne bi ni poštovao. Pregazili bi nas velikom brzinom, a uastalom građani misle da je mir nešto što se dobija preko noći, a sve se preko noći promeni. Naše je da čuvamo mir, ovo je za nas ključna fabrika. Nama municija za sve, zavisi od vas, samo se držite protokola - rekao je Vučić.

Potom se građanima obratio i direktor, Predrag Ilić.

Pitanja zaposlenih

Zaposlena u fabrici je postavila pitanje o budućnosti fabrike, na šta je predsednik Vučić odgovorio i podsetio da država planira da izdvoji sredstva za namensku industriju.

- Vremena u svetu su se promenila, ne možemo da se pravimo naivni i zato ćemo gledati da podignemo tehnološki nivo uz upotrebu VI i digitalizaciju, u svim našim fabrikama. Za nas je od izuzetnog značaja. Imamo dobru osobinu da težimo boljem, snažnijem, bržem, a to nas tera i gura napred - rekao je Vučić.

- Imaćemo mnogo bolju municiju, mnogo ubitačniju, ukoliko budemo imali trofazne varote. Sve što vi ovdje radite direktno doprinosi boljoj, snažnijoj odbrani ili poboljšanju sistema odbrane republike Srbije. I vama hvala na tome, a ja vas samo molim da pokušate svojim znanjem da doprinesete da ubrzamo izradu svih ovih projekata i da pokušamo da uložimo više novca i da napravimo još moderniju fabriku za neko buduće vreme. I da napravimo još moderniju fabriku za neko buduće vreme.

Na pitanje o povećanju plata, predsednik je rekao da zna da svi žele povećanje, i da zna da su plate dobre, ali se nada da će biti još bolje.

- Spremni smo da uložimo mnogo novca za tehnološke inovacije. Hvala vam na pažnji i izvinite što ste me toliko čekali!

15: 30 - Obilazak sela Kotraža

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi selo Kotraža u Lučanima, gde ga je ugostila porodica Repanović.

Porodica je Izbegla sa Kosova i Metohije, a Kole iz Čačka im je poklonio svoju kuću i domaćinstvo, gde i danas žive.

Formirali su gazdinstvo i u toku je izgradnja klanice i pekare na preko 1000 m². Domaćinstvo drži majka sa petoro dece, od 16 do 29 godina.

- Znam koliko ovde ima razuđenih sela, u različitim smerovima i nikada nije dovoljno puteva da se napravi. Sada ćemo više da uradimo i napravimo. Ono što je strašno važno jeste vodovo i priključenje na Rzav. To Lučani ne bi mogli da plate kao opština - rekao je i dodao da to košta 2,5 miliona evra - rekao je Vučić.

- Samo 3 kilometara malog puta košta više od 300 000 evra, nema asfalta za džabe. Imate moju reč i biće vam urađeno. Pre nas skoro da niko nije gradio. Uradićemo mi, ali i ostavićemo one koji će moći da urade - rekao je predsednik.

Dame iz Lučana došle su da vide predsednika, jedna mlada devojka se obratila.

- Ja sam majka troje dece. Hoću nešto da vas zamolim. Mi smo stipendisti "Milan Blagojević" Namenske, ja osam godina čekam posao. Rekla sam da ne biram radno mesto, živim i odrasla sam na selu. Nevena isto čeka posao.

- Probaćemo, razgovaraćemo sa rukovodstvom fabrike. Ako ne bude to, moći ćete naplatu putarine ili negde. Da možete da zarađujete - rekao je predsednik.

Predsednik je obećao i da će biti izgrađena frabrika za 50 - 100 ljudi.

- Mi bez dece ne znam kome ćemo sve da ostavimo. Danas kada okačite nešto na mreže sa kučetom i mačetom ima više lajkova. Volim i kučiće i mačiće ali volim i decu više. Šta se dešava sa nama? - upitao je predsednik.

- Čini mi se nekad kao da radimo zu korist bogataša, hoću da se pomogne siromašnima, koji muku muče. rekao je predsednik i obećao veće penzije.

- Ni Tito ni Milošević nisu dolazili, a vi ste došli. Imam pitanje, sve nam je džabe ako nema dece. Ima jedna odluka da ima mnogo mladih koji odlažu trudnoću jer rade na ugovorima - rekao je jedan od meštana.

- Da nam je to problem, plašim se samo da nam je problem mnogo dublji. Pričali smo da imamo nisku stopu nataliteta, to je svetski trend. Nema veze sa platama, Prosečna plata u Beogradu je bila preko 1700 evra. Tamo imamo najmanje dece. Nema veze sa ekonomskim i socijalnim, ali razumeo sam, ako mi to pokažu analize da je to rešenje, to ćemo da uradimo. To nam je najmanja cena jer ne znam kome ćemo da ostavimo sve - istakao je Vučić.

- Neće biti u ovom ludilu u svetu sačuvati mir i stabilnost, ali uspećemo. Sačuvaćemo živote ljudi, sačuvaćemo i mir i stabilnost, nastavićemo da ulažemo, povećavamo plate i penzije. Hoćemo da sačuvamo živote ljudi. Da budem iskren, pošto kod vas dolaze razni ljudi i kažu, "samo glasaj za ovoga ili onoga", pitajte ih samo a kako i kada su negde nešto uradili i kada će uraditi. bez teške reči, pitajte za plan i program, a onda u skladu sa svojom savešću donesite odluku i glasajte za koga vi mislite, ja verujem u vaš izbor.

Vučić je potom ugošćen u porodičnom domu porodice Repanović.

Okupljeni su pisali predsednika da prokomentariše vojni savez protiv Srbije.

- Iznenadio sam se jer su napravli toliku buku. Ja znam sve što imaju Albanci na KiM. Svako vozilo im znam. Mi da napadamo njih nećemo. Nikada nikog nismo napadali i nećemo. Sačuvaćemo mir time što imamo dovoljno snage i odbrambenih mehanizama. Suviše sam ozbiljan i odgovoran čovek, neće nam se to dogoditi. Danas je mnogo teško ući na nebo Srbije. Imamo višestruku odbranu. To što mi radimo, nije to više naivno ni za koga. Hoću da se ljudi osećaju sigurno. Nastavićemo da snažimo našu vojsku. Oni što se Srbije tiče ne moraju da brinu, mi da ih napadamo nećemo. A oni nek se svađaju...

Aleksandar Vučić je danas obišao i Sevojno, gde je razgovarao sa narodom i privrednicima.

Autor: A.A.