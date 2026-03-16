Vučić danas u Lučanima: Obilazak fabrike 'MB Namenska' od 17 časova

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetiće danas fabriku „MB Namenska“ u Lučanima, potvrđeno je iz Službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Početak posete planiran je za 17.00 časova. Programom je predviđeno da se predsednik Vučić najpre sastane sa članovima rukovodstva fabrike kako bi razgovarali o poslovanju i planovima kompanije. Nakon sastanka sa menadžmentom, predsednik će razgovarati i sa radnicima ovog preduzeća odbrambene industrije.

Fabrika „MB Namenska“ iz Lučana jedan je od ključnih subjekata u lancu namenske industrije Srbije, a današnji obilazak fokusiraće se na trenutne kapacitete i uslove rada unutar kompleksa.

Autor: D.S.

