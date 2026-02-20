'BOLNICA ĆE BITI ZAVRŠENA DO 2030. GODINE' Vučić u Boru razgovarao sa građanima: Država nije igračka, gradićemo puteve, rešiti problem energetske mreže...

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi danas i sutra, 20. i 21. februara, u dvodnevnoj poseti Zaječarskom i Borskom okrugu. Ova poseta deo je šireg plana obilaska države, sa ciljem direktnog razgovora sa građanima o lokalnim infrastrukturnim projektima, privrednom razvoju i planovima za unapređenje životnog standarda u istočnoj Srbiji.

Vučić je u Boru gde razgovarao sa građanima. Na početku obraćanja salom se prolomilo ''Aco, Srbine''.

- Hvala na divnom dočeku, izvinite što kasnim - počeo je Vučić i dodao da kasni jer je tražio da ga dovezu najgorim putevima u ovom delu Srbije:

Od Gornjana do Bora, sačuvaj Bože. Zašto sam ovo rekao? Hoću da čujete, na moj račun, bez obzira na to što neki drugi nisu radili, što to 50, 60 godina niko nije pipnuo, ja sam kriv što to nismo poslednjih 12, 13 godina.

Vučić je rekao da će govoriti kratko jer želi da čuje građane.

- Obećao sam vam put Bor - Selište. Da imate u vidu, reč je o ogromnom novcu. Obećao sam prošli put, urađen je projekat. To je 26km - 2,1 milijarde, što je oko 17,18 miliona evra. Naš je plan da Borski, Zaječarski, Pomoravski i Braničevski okrug u potpunosti uspeli da napravimo kao kvadrat u kojem bismo imali tri horizontalne brze saobraćajnice - rekao je Vučić i dodao:

Bor i istok Srbije će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i brzu saobraćajnicu do Brze Palanke. Kad dođemo do Despotovca, onda vam je jasno i da ćemo da uradimo to do Bora.

Vučić je rekao da u Boru plate nisu niske, ali da postoje dva problema.

- Prvi je Beograd, drugi Novi Sad, treći je Bor po visini plate. Jedan problem je: Imamo i dalje jedan deo nezaposlenih ljudi, te moramo da pronađemo još nekog od investitora, ne samo Kineze. Potreban nam je čist vazduh i zdrava deca u Boru. Zamoliću Si Đinpinga, verujem da ćemo to uspeti. Milijardu i dvesta miliona evra je bila dubioza Bora - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je najveći problem Bora bolnica.

- Završili smo sve sa eksproprijacijom, uradili projekat, sad ti Siniša stupaš na scenu. Znate li vi koliko je velika borska bolnica? Znate li zašto vam govorim na ovaj način? Hoću da svako od vas razume o kakvim problemima pričamo. Ako postoji mala šansa da se izgradi, to ćemo mi da uradimo. Samo da znate koliko je teško i komplikovano. 100 miliona evra treba da damo. Budžet Bora vam je negde oko 3 do 5 miliona evra. Ako je to 5 miliona ili 6, zamislite da treba da se da 100 miliona. Koliko godina treba da čekate da se ne uloži ni u puteve, ni u šta drugo. Moje pitanje Siniša za tebe, jeste li ubacili bolnicu u plan? Jeste - kazao je Vučić i dodao:

-Do kraja 2030. da završimo bolnicu u Boru. Da krenemo s radovima april, maj sledeće godine, što znači da do 2030. bude završeno. Ako je stavljeno u plan, biće gotovo! Biće kao spejs-šatl. 600 rešenja smo već uradili u Boru, mnogo više nas čeka. Nadam se da će to vama da čini, da vam znači, da se osetite baš kao svoji na svome.

Vučić je prethodno obišao sela Jasikovo i Gornjane gde je posetio dve porodice, a u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka obišao proizvodni pogon fabrike Jumko.

RAZGOVOR SA GRAĐANIMA

Građanka iz Bora po imenu Mila postavila je pitanje Vučiću o tome da li može da podnese zahtev za stambeni kredit za mlade, s obzirom da je samohrana majka od 38 godina.

Predsednik Vučić je odgovorio da će da vidi šta može da se uradi u sklopu grada Bora, te da će država da da većinu novca.

Marković iz Metovnice postavio je pitanje o gasovodu.

- Metovnica je velika teritorija spram stanovnika koje poseduje. Veliku dužnu liniju obuhvata ka Paraćinu, pa nas interesuje da nam date precizniji odgovor kad će gasovod da bude završen - kazao je Marković.

- Važno je da ljudi znaju da država nije igračka i ne možete da dobijete nečije obećanje jer dođe i priča gluposti. Na nekoliko mesta smo išli i ljudi se žale na vodovodnu mrežu svuda, bezbroj problema s tim gde god da krenete. Računali su koliko imamo azbestnih cevi u našim vodovodima koje su štetne po naše zdravlje i koje prave ogromne gubitke vode od čak 60 odsto? 10,5 hiljada kilometara je cevi koje moramo da zamenimo i još 9,5 hiljada da postavimo, da bi svi ljudi u Srbiji imali ispravnu pijaću vodu - odgovorio je Vučić.

Vučić je rekao da je do 2035. godine potreban ogroman novac za regionalne puteve i lokalne, ogroman novac za vodu, kanalizaciju i naravno za energetiku.

- Dobro je da ste krenuli u tu trku jer je gas čista energija, jer ćete moći da dobijete nekog novog investitora u Metovnici i to za vas može da bude od velikog značaja. Meni je ovo ko zna koji put da sam na istoku Srbije, svi od 45. godine nisu zajedno bili ovde koliko sam ja za 12 godina i opet nisam zadovoljan, koliko god da smo uradili. I to što nisam zadovoljan nas vuče napred - rekao je Vučić i dodao:

Obilazio sam i destileriju i tu sam obećao. Do sad smo potrošili 40 miliona evra. Postavićemo i glavne regionalne i lokalne puteve u plan.

- Kada uradimo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke, radimo celom deonicom autoputa ukupno 126 kilometara, ali to neće biti za godinu, dve ili tri. Ali ćemo probati da to uradimo i tad bih bio najsrećniji jer znam da bih bio zapamćen na istoku Srbije da spojimo Despotovac sa Borom. Nikad ovde puta nije bilo ka Beogradu. Ja sam sam danas tražio da se vozim najgorim putevima. Da prođem da vidim. Kad sam video ovaj put ovde kod Bora, ne znam šta da uradim. Ništa nismo imali. A sad koliko će da vam olakša za čitav Braničevski okrug. Odmah krećemo iz Golupca ka Brzoj Palanci. Ponovo će ljudi da se zapošljavaju, krenuli su da se vraćaju. za 15-20 dana ćete da vidite 20 mašina da radi. Pola smo se odmah dogovorili da radimo. Polovinu puta od 26 km ćemo odmah da radimo, 13-14 kilometara - naglasio je Vučić.

Vučić je rekao da su rezultati dobri za prva dva meseca i poželeo da nema novih ratova.

Upitan kada će biti otvoren vrtić, Vučić kaže:

- U ponedeljak dobijate dozvolu za zapošljavanje. Zašto su vaspitači u pravu? Imamo nažalost deo lokalnih samouprava koje ne isplaćuju na vreme plate vaspitačima. Uvek bi se lakše i bolje osećali da Beograd ima tu obavezu, a ne lokalna samouprava.

Vučić je potom u razgovoru sa Sinišom Malim rekao da do jula meseca očekuje da bude gotovo, s obzirom da prvo mora da se završi elaborat. Istakao je da do maja mora da bude otvoren prvi od dva vrtića u Boru, te da se smanje liste čekanja.

Na pitanje o završetku radova puta "Vožd Karađorđe" Vučić je rekao:

Vi danas ne možete do Mladenovca iz Beograda da dođete bez sat i 15, sat vremena najmanje iako ima 42, 43 kilometra, jer su nemoguće gužve. Isti vam je slučaj kad idete od Lazarevca iz Aranđelovca... Za sat i 50 ćete biti u Beogradu, time Bor dobija novu dimenziju ali je važno da uradimo i aerodrom da time privučemo ljude dodatno. Krenućemo da radimo do kraja sledeće godine, a završićemo ugovore sada. Možda krenemo i ranije, u junu. U narednih 15 dana potpisujemo komercijalni ugovor.

- Završićemo tu deonicu u narednih 5 godina i time celo Pomoravlje dobija mnogo. Time čitavo Pomoravlje i Svilajnac, Bor ceo, Zlotska pećina postaje jedna od najvećih atrakcija. Jurimo to, potpisujemo novi ugovor sa Azerbejdžancima. Živ nisam dok to ne potpišemo, oni su vredni ljudi. Ja živim za to, meni to sve znači. Tad možete da živite u Boru, radite u Beogradu. I to bez da se mučite, bez krivina, bez bilo čega. To će mnogo da znači, mnogo znači i za investitore i za sve, ta mreža puteva, kao i energetska mreža - nastavio je Vučić.

Vučić je rekao da je na istoku Srbije mreža loša i istakao da na tome EPS mora da radi.

- Da ljudi razumete o čemu je reč, ja ne mogu svakom da zamerim... Ako hoćemo da idemo u korak sa svetom, ne mogu da gledam koliko će i da li domaćinstava da ostane bez struje - naglasio je Vučić.

Kako kaže, monteri vredno rade, ali moramo da menjamo sve i da se ulaže u energetiku.

Na pitanje kad će blokaderi da prestanu da blokiraju puteve, Vučić je rekao:

Oni su poraženi, a naše je da se drugačije odnosimo prema njima nego oni prema nama. Pokazali su da im je program samo da tuku, jašu, blokiraju, a naš je da razvijamo našu zemlju. Izdržala je vaša ćerka, znam koliko vas to sekira, ali najvažnije je da smo sačuvali sve živote u Srbiji i uspeli da odbranimo Srbiju i njih moramo da prihvatimo i da radimo sa njima i zajednički da se borimo. Što se tiče ključnog pitanja koje nije bilo jednostavno za meštane Krivelja, ne znam kakvi su planovi dugoročni, ali ću sesti da sagledamo sve zajedno.

Nakon toga se za pomoć obratila građanka koja ima problem sa bolesnim sinom, na šta je Vučić rekao da će se raspitati i da će dobiti odgovor Centra za socijalni rad.

- Bez obzira što mi dođe da zaplačem sa vama, tu su stvari i procedure komplikovanije...Kada sam shvatio u čemu je problem više mi objašnjenja nisu potrebna... Daćemo sve od sebe da problem rešimo - kazao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija će gledati da pomogne sve kako može.

Meštanin Zlota je govorio o problemu sa mrežom i dodao da je lepo što se Vučić već toga setio i o tome govorio.

- U narednih pet godina će biti urađeno. Za energetiku će nam biti potrebno 20 milijardi narednih godina - bio je odgovor predsednika Vučića.

Vučiću se obratila i majka trojice sinova i upitala o podršci mlađim uspešnim sportistima, na šta je predsednik rekao da granica treba da se spusti.

Upitan o problemu pasa lutalica Vučić kaže da su rađena istraživanja i da 36 od 50 gradova kaže da im je to najveći problem.

- Od Novog Pazara do Bora, Loznice...Nisam mogao da verujem u to što čujem - naveo je Vučić i dodao da mora da se izgradi azil za 1.000 životinja.

Autor: Pink.rs