HUMANITARNI KARAVAN VELIKIH DELA SE NASTAVLJA! Željko Mitrović obradovao još dve porodice iz DRAGAČEVSKIH SELA: Novčana pomoć i pokloni za mališane (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs

U opštini Lučani, odakle i je i poreklo Željka Mitrovića, vlasnik i direktor Pink Media Grupe nastavio je da bezuslovno pomaže najugorženijia.

Mitrović je ovoga puta sa suprugom Milicom iznenadio porodicu sa troje dece iz Rtara, ali i samohranu majku dva dečaka iz Negrišora.

Osim pokona on je porodicama uručio i novčanu pomoć u iznosu od pola miliona dinara.

Humanitarni karavan velikih dela - Željka i Milice Mitrović nastavlja svoju misiju po dragačevskim selima. Vraćajuci se korenima, vlasnik Pink Media Grupe drugima vraća nadu u bolji i lepši život, dok mališanima ulepsava odrastanje.

Pokloni i novčana pomoć od pola miliona dinara, stigli su i u dom Milana i Nevenke Mirković, koji u Rtarima žive skormno sa troje dece.

Mitrović je porodici dao pomoć od pola miliona dinara kako bi im, kako je rekao, život bio jednostavniji, a deca imala još bolje detinjstvo.

Šireci ljubav i bezuslovnu podršku, Željko Mitrović namerava da ove godine usreći 100 najosetljivijih porodica u Srbiji. Posebna fokus biće na samohranim roditeljima.

Među njima je i Biljana Živanović iz Negrišora, majka dva dečaka koja nije krila suze radosnice.

- Vi ste nam svakako prioritet. U programu samohranih majki i očeva ove godine planiram da usrećim čak 100 porodica. Imate ovde pola milion da život učinite deci malo boljim. Moje poreklo je odavde, moj pradeda, deda, stričevi, tetke...- naveo je Mitrović.

Kako je dodao, nije decenijama bio ovde, ali nikada nije kasno za vraćanje korenia.

Dela Željka Mitrovića menjanju zle sudbine i drugima ostvaruju snove, ali i ostaju zauvek urezana u srcima porodica koje danas zahvaljujući vlasniku Pink Media Grupe žive lakše i bolje.

