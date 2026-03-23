ČOVEK VELIKOG SRCA! Željko Mitrović obradovao dve porodice u selu Dučalovići: Uručio im novčanu pomoć, poklone, ali i nadu u bolje i lepše sutra (VIDEO)

U dragačevskom selu Dučalovići u teškim uslovima žive porodice sa osmoro i četvoro dece od kojih najmlađe ima svega mesec dana. Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović sa suprugom Milicom posetio je ove porodice, odneo poklone i novčanu pomoć.

Svoje korene Željko Mitrović nije zaboravio, a u svom zavijačaju, zajedno sa suprugom Milicom odlučio je da pomogne najugroženijima.

Brigu o ljudima, posebno deci, koja su im prioritet Mitrovići su preuzeli na sebe.

Humanitarna dela vlasnika Pink Media Grupe donela su novu energiju u dragačevsko selo Dučalovići gde veoma skroman život vodi porodica Bešenski sa osmoro mališana, od kojih najmlađa Dunja ima svega mesec dana.

- Čujem da imate osmoro dece. Najmlađe ima mesec dana, nastarije 12 godina. Tu je osam lepih paketa za njih. Evo pola miliona od mene kao mala pomoć da izgurate, sa toliko dece nije lako nikada... Čuo sam se sa Ivanom juče, rekao je da nećete biti svi na okupu, ali nema veze, čekaće ga iznenađenje kod kuće - rekao je Željko Mitrović i pomazio najmlađe dete, devojčicu Dunju, a njenoj majci Dragani uručio ogroman buket cveća.

U razgovoru Draganom Željko je upitao da li planiraju još dece na šta je ona rekla da ne planiraju i da sada imaju četiri dečaka i četiri devojčice.

- Srešćemo se ponovo čim malo porasteš. Vidimo se i sve najbolje, puno sreće - poželeo je Mitrović porodici Bešenski.

Na drugom kraju Dučalovića, u veoma teškim uslovima žive Kovačevići, roditelji četvoro dece. Svaki dan za njih je borba, ali im je nadu u dobre ljude i lepše sutra vratio Željko Mitrović, koji namerava u opštini Lučani i da osnuje humanitarnu zadužbinu.

- Kovačevići - počeo je Mitrović, na šta su mu domaćini poželeli dobrodošlicu, a on je majci divne dečice uručio i cveće. Željko Mitrović je mališanima dao poklone, nakon čega su ušli u kuću.

Dečica su se oduševila igračkama i rekla da ih je Željkov dolazak mnogo obradovao.

- Počeli smo sa školom u Markovici, pa onda porodica Bešenski sa osmoro dece i evo ovde smo kod porodice Kovačević kod Novice i Milice koji imaju četvoro dece. Doneli smo svima neke lepe poklone. Dečica užuvaju u otvaranju poklona, Milice, evo pola miliona za malu pomoć, da vam život bude malo lakši, jednostavniji, da ne stanete na četvoro dece - kazao je Željko Mitrović i poželeo domaćinima sreću:

Ljudi, srećno vam bilo, mi moramo brzo dalje, imamo još tri porodice da obiđemo. To je što se tiče današnjeg dana, inače, ja se polako vraćam korenima, odavde su mi pradeda, deda, otac, stričevi, tetke, samo sam ja rođen u Beogradu, svi ostali su odavde. Pokušavam da te silne decenije koje su prošle, gde nas je brzina življenja odvukla od korena i od porekla da sad nekako vratimo, al nikad nije kasno. Planiram da ovde uradim nešto veliko, kao zadužbinu, koja će biti korisna svim građanima, celoj Opštini Lučani, ali to je plan za početak sledeće godine. Živi bili, sve najbolje.

U podnožju Ovčara i Jelice, donete si i krupne odluke koje će mnogima promeniti život. Umesto planiranih 50, do kraja godine - Željko Mitrović pomoći će čak 100 porodica u Srbiji, što govori da je vlasnik Pink Media Grupe čovek velikog srca.

Autor: Marija Radić