'SRBIJA MORA DA NASTAVI DA RADI, NIKAKO DA STOJI I BUDE BLOKIRANA' Brnabićeva: Borimo se za našu zemlju jer su Lučani i Srbija naša porodica!

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Instagram povodom posete selu Đerać u opštini Lučani.

Objavu Brnabićeve prenosimo u celosti:

- U selu Đerać u opštini Lučani obišla sam porodičnu pekaru Maksimil, koju sam već posetila pre sedam godina. Meštani se naravno sećaju mnogo bolje od mene tog perioda, obeleženog poplavama iz godine u godinu, proizvodni pogon je svake godine propadao jer je bio poplavljen, domaćinstva su takođe bila ugrožena.

Presrećna sam što sam se danas lično uverila da je problem sa poplavama, izgradnjom novog bedema, prošlost.

Imamo još mnogo posla, i sve to možemo i moramo završiti svi zajedno, kao jedan tim. Srbija mora da nastavi da radi, nikako da stoji i bude blokirana. Idemo dalje napred, borimo se za našu zemlju jer su i Lučani i Srbija naša porodica! - napisala je Brnabićeva.

