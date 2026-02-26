AKTUELNO

Politika

VELIKA ČAST UKAZANA SRBIJI: Brnabićeva sedela odmah pored domaćina na svečanoj večeri uoči Konferencije predsednika parlamenata u Budimpešti (FOTO)

Foto: Printscreen instagram

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije oglasila se na društvenoj mreži Instagram, povodom prisustva na svečanoj večeri u Budimpešti, uoči sutrašnje Konferencije predsednika.

- Iz Kopenhagena, stigla sam u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.

Velika čast ukazana je Srbiji s obzirom na to da sam sedela odmah pored domaćina, predsednika parlamenta Mađarske Lasla Kovera.

Nastavljamo da se borimo za našu zemlju svakoga dana, na svakom mestu i trudimo se da Srbija bude cenjena i poštovana svuda u svetu.

To će našim građanima pružiti bolju, sigurniju i stabilniju budućnost - objavila je.

Autor: Jovana Nerić

#Ana Brnabić

