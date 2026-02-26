VELIKA ČAST UKAZANA SRBIJI: Brnabićeva sedela odmah pored domaćina na svečanoj večeri uoči Konferencije predsednika parlamenata u Budimpešti (FOTO)

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije oglasila se na društvenoj mreži Instagram, povodom prisustva na svečanoj večeri u Budimpešti, uoči sutrašnje Konferencije predsednika.
- Iz Kopenhagena, stigla sam u Budimpeštu na svečanu večeru uoči sutrašnje Konferencije predsednika parlamenata Jugoistočne Evrope.
Velika čast ukazana je Srbiji s obzirom na to da sam sedela odmah pored domaćina, predsednika parlamenta Mađarske Lasla Kovera.
Nastavljamo da se borimo za našu zemlju svakoga dana, na svakom mestu i trudimo se da Srbija bude cenjena i poštovana svuda u svetu.
To će našim građanima pružiti bolju, sigurniju i stabilniju budućnost - objavila je.
Autor: Jovana Nerić