Domaćini iz sela Kotraža u opštini Lučani spremaju se da dočekaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Za nas je danas veliki dan, dolazi predsednik u naše mesto, ovo treba da se upiše kao crveno slovo. Želim da mu se zahvalim u ime porodice moje i svih nas Kotražanaca za sve što je učinio za nas do sad. Gradio je puteve da ne gazimo blato, da bi mogli lakše decu da vodimo u školu, prolaze autobusi, znači sad nam je sve omogućeno i poljoprivreda i sve jer su putevi urađeni .Idem u moje ime, u ime moje porodice, da zahvalim gospodinu Aleksandru Vučiću što dolazi u naše mesto - rekao je jedan od stanovnika Kotraža.
Da je srpskim domaćinima koji su ostali u selima da žive i rade, najvažniji dobar prilazni put na svom ličnom primeru pokazuje i Mikan Radivojević iz dragačevskog sela Kotraža.
Kada je urađena deonica u njihovom selu, kako kaže, preporodili su se svi meštani a kad je čuo da danas u selo dolazi predsednik Aleksandar Vučić, želeo je da mu na svoj domaćinski način kako dolikuje i zahvali.
- Krenuo sam da predam ovo prase predsedniku u zahvalnost od srca što nam je uradio put koji smo dugo godina čekali. Gazili smo blato godinama - dodaje domaćin.
Novi put u selu je doneo i nove poslovne šanse, domaćinima priliku da lakše i brže plasiraju svoje proizvode.
