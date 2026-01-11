AKTUELNO

Politika

Šok priznanje blokaderskog ideologa: Ne zanimaju nas izbori, nasilno ćemo rušiti Vučića - pomenuo i mrtve!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ideolog zgubidana sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Milivoj Bešlin priznao je da blokadere ne zanimaju izbori i da se spremaju za nasiln rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Bešlin poručuje da će istorija biti nemilosrdna prema predsedniku Srbije.


- Neće biti prijatno to što ću reći, ali ću reći dve stvari poštujući vas i vaše gledaoce. Prvo, diktature se ne smenjuju na izborima. I drugo, izlazak iz ove vrste autoritarizma ima svoju cenu. Kada razorite institucije, kada ukinete pravni poredak u jednoj državi, kada ukinete institut slobodnih slobodnih i fer izbora, vi ste napravili scenografiju za nasilne obračune - zapretio je Bešlin.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u video snimku.

