Šok priznanje blokaderskog ideologa: Ne zanimaju nas izbori, nasilno ćemo rušiti Vučića - pomenuo i mrtve!

Ideolog zgubidana sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Milivoj Bešlin priznao je da blokadere ne zanimaju izbori i da se spremaju za nasiln rušenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Bešlin poručuje da će istorija biti nemilosrdna prema predsedniku Srbije.



- Neće biti prijatno to što ću reći, ali ću reći dve stvari poštujući vas i vaše gledaoce. Prvo, diktature se ne smenjuju na izborima. I drugo, izlazak iz ove vrste autoritarizma ima svoju cenu. Kada razorite institucije, kada ukinete pravni poredak u jednoj državi, kada ukinete institut slobodnih slobodnih i fer izbora, vi ste napravili scenografiju za nasilne obračune - zapretio je Bešlin.

