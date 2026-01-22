'Mi kao mala država ne utičemo na globalne okolnosti, ali one utiču na nas' Milićević za Pink: Jako je važno što je predsednik Vučić u Davosu (VIDEO)

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Srbije, govoreći o sastancima predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu kaže da je za nas jako važno što predsednik tamo boravi i ima sastanke.

Milićević je rekao da je Vučić već prvog dana imao veliki broj sastanaka.

- Vučić je govorio o investicijama, o razvoju, govorio o ekonomiji, diplomatiji, to je ono čemu mi moramo da se vratimo - istakao je ministar Milićević za Novo jutro TV Pink.

Kako kaže, dobro je što Srbija ima stolicu u Davosu, tamo gde se donose odluke, da se oseti gde će ići svet, u kom pravcu.

On se osvrnuo na to obraćanje predsednika SAD-a Donalda Trampa i one koji nisu prisustvovali govoru, rekavši da se više ne podrazumeva jedinstvo kada se govori o SAD-u i Evropi.

- Postoji nesigurnost i nestabilnost... Nikada u novijem vremenu ja ne pamtim lošije odnose između SAD-a i Evropske unije. To je vidljivo. Sam njegov govor zavređuje pažnju - naveo je Milićević.

Kako je rekao, kada se govori o Grenlandu, važno je da se Tramp izjasnio i da je jasno da se neće otvarati nova žarišta.

- On je rekao da neće vojnu intervenciju koristiti kada je reč o Grenlandu - kazao je Milićević.

Prema njegovim rečima, mi kao mala država ne utičemo na globalne okolnosti, ali one utiču na nas.

Milićević je komentarišući Trampovu izjavu da je Evropa pukla rekao da su to njegove konstantacije.

- Realnost je takva da je stopa rasta u Nemačkoj i nekim drugim državama lošija, to jeste činjenično stanje. Govorimo o Davosu i svi smo računali na neki Duh dijaloga, kako se zvao skup, na to smo i računali - naveo je on.

Prof. dr Stevica Deđanski rekao je da je Ursula fon der Lajen bila hrabra dok u Davos nije došao Tramp.

- Neverovatno je kako se stvari menjaju u svetu - ocenio je Deđanski i dodao da u krajnjoj instanci mi ne možemo da kažemo šta će biti dobro, a šta neće.

Deđanski je rekao da sebi ne bi mogao da dozvoli da nešto sad predviđa, ali da je dobro da su skinute rukavice.

- Da li neko stvarno misli da je Grenland danski? Po međunarodnom pravu jeste, ali fizički, geografski - upitao je on.

Autor: Pink.rs