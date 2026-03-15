TEMPERATURA PADA I DO 7 STEPENI! Jednom delu Srbije danas preti opasna pojava - evo kakvo nas vreme čeka do kraja marta!

U Srbiji će danas nakon hladnog jutra, u toku dana biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne na jugu i jugozapadu Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni, javlja Republički hidrometeorološki zavod.

- U ponedelјak pretežno sunčano sa maksimalnim temperaturama od 15 do 20 stepeni. Od utorka promenlјivo oblačno uz manji pad dnevnih temperatura. U utorak na zapadu i jugozapadu Srbije mestimično sa kratkotrajnom kišom, dok se od srede u većem delu zemlјe očekuje suvo vreme, a kratkotrajna kiša je moguća tek ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine - najavljuje RHMZ.

U sredu u većem delu umereno oblačno i suvo, a slaba kiša se očekuje tek ponegde na severozapadu Vojvodine i na zapadu Srbije. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak, istočnih smerova. Najniža temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša od 12 do 16 stepeni.

Inače, na Instagram stranici Hailz Srbija obavljeno je da će se košavska prizemna strujanja zadržati u različitim oblicima i tokom naredne sedmice. Velike su šanse da veći deo Srbije do kraja druge dekade marta ostane van uticaja ciklona, što bi moglo da dovede do produženog perioda suvog vremena.

Od juče je počeo pad temperature po visini za oko 5 do 7 stepeni, ali se to u prizemlju neće značajnije osetiti.

Biometeorološka prognoza Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

- Temperature će se i dalje kretati oko 15 stepeni, malo ispod ili malo iznad te vrednosti, i takvi uslovi mogli bi da potraju do kraja druge dekade marta. Zaječarski i Borski okrug, kao i obično tokom duvanja košave, imaće za nekoliko stepeni niže temperature u odnosu na zapadne delove zemlje. Oko 17. i 18. marta postoji mogućnost prolazne kiše, ali za sada bez značajnijih padavina. Ukoliko se uticaj ciklona sledeće sedmice pomeri istočnije, veće šanse za padavine imaće područja uz granicu sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Severnom Makedonijom. Košava i niske prizemne tačke rose i dalje će odlagati pojavu grmljavinske aktivnosti u Srbiji - javlja Hailz Srbija.

Autor: A.A.