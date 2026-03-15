Šta sve treba pripremiti za osvećenje vodice? Ovih 7 stvari morate imati u kući kada dođe sveštenik

Po drevnoj i ustaljenoj praksi naše crkve, u vreme pred Vaskrs sveštenik osvećuje vodu u domovima svojih parohijana.

Svećenje Vaskršnje vodice je uveliko počelo. Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević objasnio je šta sve vernici moraju pripremiti za ovaj svečani običaj.

- Sveštenik obilazi sve domove u svojoj parohiji, dok vernici pripremaju kadionicu, briket i tamjan, bosiljkaču i činiju sa vodom. Osvećenje vodice i obilazak domova ima za cilj da se svaki dom osveti, blagoslovi i zaštiti blagodaću Božijom - naveo je Đurđević.

Dodao je da sveštenik donosi blagoslov Vaskrslog Hrista u svaki dom, kao znak da je crkva prisutna u životu svakog vernika.

Za osvećenje vodice treba pripremiti sledeće: - jednu posudu (činiju) sa vodom - buket bosiljka - manju svećicu - kadionicu - briket - tamjan - spisak ukućana u kući

- Voda koja se osveti pred Vaskrs, koristi se tako što svako od ukućana može malo da popije od te vode. Od ostatka vode, na Veliki petak, farbaju se jaja (voda se sipa u posudu u kojoj se kuvaju jaja). Ako vode još ostane, ona se može iskoristiti za hranu koja se sprema za Vaskršnji ručak - dodao je teolog.

