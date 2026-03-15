AKTUELNO

Društvo

Šta sve treba pripremiti za osvećenje vodice? Ovih 7 stvari morate imati u kući kada dođe sveštenik

Izvor: Kurir.rs, Foto: Unsplash.com ||

Po drevnoj i ustaljenoj praksi naše crkve, u vreme pred Vaskrs sveštenik osvećuje vodu u domovima svojih parohijana.

Svećenje Vaskršnje vodice je uveliko počelo. Veroučitelj i teolog Aleksandar Đurđević objasnio je šta sve vernici moraju pripremiti za ovaj svečani običaj.

- Sveštenik obilazi sve domove u svojoj parohiji, dok vernici pripremaju kadionicu, briket i tamjan, bosiljkaču i činiju sa vodom. Osvećenje vodice i obilazak domova ima za cilj da se svaki dom osveti, blagoslovi i zaštiti blagodaću Božijom - naveo je Đurđević.

Dodao je da sveštenik donosi blagoslov Vaskrslog Hrista u svaki dom, kao znak da je crkva prisutna u životu svakog vernika.

Za osvećenje vodice treba pripremiti sledeće:

- jednu posudu (činiju) sa vodom - buket bosiljka - manju svećicu - kadionicu - briket - tamjan - spisak ukućana u kući

- Voda koja se osveti pred Vaskrs, koristi se tako što svako od ukućana može malo da popije od te vode. Od ostatka vode, na Veliki petak, farbaju se jaja (voda se sipa u posudu u kojoj se kuvaju jaja). Ako vode još ostane, ona se može iskoristiti za hranu koja se sprema za Vaskršnji ručak - dodao je teolog.

Autor: A.A.

#Crkva

#Sveštenik

#Vaskrs

#osvećenje vodice

#vodica

POVEZANE VESTI

Društvo

Ovih 8 stvari morate imati u kući kada dođe sveštenik da osvešta vodicu za slavu! Običaj je veoma bitan, evo i zašto

Svet

LUKAŠENKO SE NA BOGOJAVLJANJE KUPAO U LEDENOJ VODI! Pogledajte kako se beloruski lider "bućnuo" na minus 15

Društvo

NAPADNUT SVEŠTENIK U NOVOM SADU Oglasila se Eparhija bačka: Napad motivisan medijskim pohodima na SPC

Domaći

Sveštenik stigao u kuću Darka Lazića: Porodica sprema Draganov ispraćaj u Brestaču: Tuga i bol u kući žalosti, a ispred njihovog doma ogromna gužva! (

Lifestyle

Mali, a važan podsetnik: Tri stvari koje morate imati na umu kada ugasite računar i krenete kući!

Društvo

Evo kada se po pravilu ide po BADNJAK: Domaćin pre toga treba da uradi jednu stvar, a evo šta crkva kaže za položajnika