LUKAŠENKO SE NA BOGOJAVLJANJE KUPAO U LEDENOJ VODI! Pogledajte kako se beloruski lider "bućnuo" na minus 15

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko učestvovao je u tradicionalnom bogojavljenskom kupanju u ledenoj vodi, uprkos niskim temperaturama.

Kako je saopšteno na Telegram kanalu „Pul prvog“, temperatura vazduha u trenutku kupanja iznosila je minus 15 stepeni Celzijusa.

Beloruskog lidera je, po ustaljenoj praksi, pratio njegov ljubimac, pas rase špic po imenu Umka.

Pravoslavni vernici Bogojavljenje Gospodnje obeležavaju 19. januara.

Ovaj praznik, jedan od najstarijih u hrišćanstvu, tradicionalno se u Rusiji i Belorusiji obeležava masovnim zaranjanjem u ledenu vodu u posebno pripremljenim i osvećenim otvorima u ledu.

