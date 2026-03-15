Rok ističe danas: Evo ko može da iskoristi pomoć države od 10.000 dinara

Danas, 15. mart, poslednji je dan kada Beograđani mogu iskoristiti gradske vaučere za decu u vrednosti od 10.000 dinara, a od sutra isti neće važiti.

Grad Beograd je i ove godine obezbedio vaučere za decu do 19 godina, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji prestonice.

Prvobitno vrednost vaučera je iznosila 6.000 dinara, ali je od prošle godine povećana na 10.000 dinara po detetu, što se zadržalo i sada.

Vaučere još danas možete iskoristiti u više od 100 prodavnica na teritoriji svih 17 gradskih opština, kao i tokom onlajn kupovine, gde je potrebno da prilikom plaćanja unesete broj vaučera i PIN kod.

Roditelji sa više dece mogu sabirati vaučere prilikom jedne kupovine. Ukoliko je račun veći od iznosa vaučera, razlika se može doplatiti gotovinom, karticom ili čekovima.

Vaučeri važe i za proizvode koji su već na akciji ili sniženju.

Autor: A.A.