Šest porodica reklo 'da' i spasilo 28 života! Humanost koja menja sudbinu pacijenata u Srbiji: Od početka godine urađene sledeće transplantacije!

Od početka godine, šest porodica u Srbiji je dalo saglasnost za donaciju organa svojih najmilijih, omogućivši 28 transplantacija – bubrega, srca, jetre i rožnjača. Pacijenti su dobili novi život zahvaljujući hrabrosti i humanosti donora

Od početka godine, saglasnost za transplantaciju u najtežem trenutku, kada su se životi njihovih najmilijih gasili, dalo je šest porodica. Zahvaljujući njihovoj humanosti spaseno je i produženo 28 života. Urađeno je 12 transplantacija bubrega, presađene su dve jetre, četiri srca, a transplantirano je i 10 rožnjača.

Medicina može mnogo, ali, postoje situacije kada nažalost oboleloj ili povređenoj osobi ne može da se pomogne.

U Vojnomedicinskoj akademiji, u četiri dana, u najtežem trenutku kada su gubili najmilije, dve porodice su rekle važno i veliko "da“. I zahvaljujući njihovoj odluci, oni kojima je transplantacija jedini lek, dobili su novi život.

Željko od 2009. godine ima problem sa bubrezima, poslednjih godinu dana morao je na dijalizu.

- Kada sam došao na VMA, bilo nas je devet, svi su imali istu šansu, samo je zavisilo od poklapanja rezultata. Izrazio bih veliku zahvalnost porodici donora, koji su nam omogućili novi život, tri-četiri života su spasili, zahvalan sam im do neba, srećan sam što mogu da krenem dalje u novi život - rekao je Željko Vučković iz Svilajnca, koji ima 49 godina.

Četiri transplantacije praktično za četiri dana

Doc. dr Katarina Obrenčević, načelnica Odseka za transplantaciju Klinike za nefrologiju VMA kaže da su urađene četiri transplantacije praktično za četiri dana i da su svi pacijenti, koji su srednjih godina – dobro.

Dodaje da su ono čekali od dve do četiri godine na transplantaciju.

- Onog trenutka kada posebno edukovani tim lekara specijalista VMA utvrdi da je osoba moždano mrtva, to je i zakonski trenutak smrti te osobe, tada nastupa borba jer postoji kratak vremenski rok za održavanje organa, naročito srca, jetre, pluća. Napominjem to što srce kuca ili što osoba diše zahvaljujući mehaničkoj ventilaciji, aparatima u jedinici intenzivnog lečenja, to ne znači da je više živa“, kaže potpukovnik doc. dr Goran Rondović, anesteziolog sa VMA.

Ko su sve donori

Donori su bili pacijeneti Vojnomedicinske akademije, ali su transplantacije organa urađene i u drugim ustanovama.

Iz Dečje klinike u Tiršovoj u petak je na kućni oporavak otišla desetogodišnja devojčica kojoj je urađena transplantacija bubrega, a 42-godišnji pacijent kome je u Klinici za kardiohirurgiju UKCS urađena transplantacija srca, uspešno se oporavlja.

- U poslednji čas se pojavio organ, odnosno srce, koje u ovom trenutku kuca u njegovim grudima. Oporavlja se, počeo je sa fizikalnom rehabilitacijom, ustaje i nadamo se da će uskoro kući - kaže prof. dr Svetozar Putnik, direktor Klinike za kardiohirurgiju UKCS.

Od 2013. godine kada je urađena prva, do danas uradili su 70 transplantacija srca.

Ekipe su uvek spremne

Uvek imaju spremne ekipe, ali, nažalost u svakom trenutku imaju i teške pacijente kojima je neophodna transplantacija. Nedavno su dobili trku sa vremenom i kada su po srce išli u Klinički centar u Nišu.

- Za sat i 15 minuta sa klinike na kliniku – to je bila filmska vožnja. Bilo je ružno vreme, tako da u tim situacijama je dosta nezgodno, imate komplikaciju sa transportom, verovatno će u budućnosti biti moguće helikopterom - ističe doc. dr Ilija Bilbija sa Klinike za kardiohirurgiju UKCS.

- Ljudi koji rade ovde 13 godina, dan-noć bore se da taj program živi, 70 transplantacija nije ni mnogo ni malo - rekao je dr Putnik, navodeći da tridesetak pacijenata čeka na novo srce.

U ovom trenutku na transplantaciju srca, bubrega, jetre, rožnjača u Srbiji čeka oko 1.700 građana i odraslih i dece.

Autor: S.M.