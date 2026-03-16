ISKORISTITE LEPO VREME: Danas 19 stepeni, a onda HAOS – Sneg se vraća u ove delove Srbije, objavljena detaljna satnica!

rbija je danas u znaku prave prolećne idile, ali meteorolozi upozoravaju da je ovo samo kratkotrajni predah pre ozbiljnog vremenskog šoka.

Dok će živa u termometru danas dostizati čak 19. podeljak, već tokom noći sledi drastična promena koja će mnoge ostaviti u neverici.

Prema najnovijoj prognozi RHMZ, nakon sunčanog dana, već večeras kreće naoblačenje koje u utorak donosi kišu, ali i povratak snega u planinske predele jugozapadne i južne Srbije. Beograd će danas uživati u 18 stepeni, ali se već od sutra očekuje osetno svežije vreme koje najavljuje nestabilnu sedmicu pred nama.

Autor: D.S.