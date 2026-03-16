AMSS: Teretna vozila na Batrovcima čekaju četiri sata, na ostalim prelazima bez zadržavanja

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u ranim jutarnjim časovima, na putničkim terminalima graničnih prelaza u Srbiji nema zadržavanja, dok se na teretnim terminalima beleže čekanja na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju četiri sata, dok su na graničnom prelazu Šid zadržavanja oko tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozorava na pojačan intenzitet saobraćaja s obzirom na početak radne nedelje, naročito na prilaznim putevima i glavnim saobraćajnicama u većim gradovima. Vozačima se savetuje dodatni oprez u zonama škola, kao i posebna pažnja prema pešacima, biciklistima i motociklistima, čije je prisustvo na putevima povećano usled povoljnih vremenskih uslova.

Autor: D.S.

