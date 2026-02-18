AMSS: Zadržavanja samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima, evo koliko se čeka

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima zadržavanja beleže samo na izlazu na Batrovcima, i to pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prestanak snežnih padavina na zapadu zemlje doneo je bolju prohodnost puteva na području Zlatibora, Tare, Užica, Bajine Bašte, Valjeva, Loznice, Ivanjice i Golije, ali i u istočnim i centralnim delovima Srbije.

Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura, vozačima se skreće pažnja na mogućnost mestimične poledice, a poseban oprez neophodan je na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama i klisurama, kao i na mostovima i drugim putnim objektima preko reka, gde je rizik od stvaranja leda najizraženiji.

Na pojedinim deonicama i dalje je na snazi zabrana saobraćaja za kamione sa prikolicom i šlepere u višim predelima Valjeva, Užica, Kopaonika i Zaječara.

Prvi radni dan posle produženog vikenda doneće pojačan intenzitet saobraćaja, posebno na gradskim saobraćajnicama, pa se vozačima savetuje dodatno strpljenje i oprez.

