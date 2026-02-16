AKTUELNO

AMSS: Zadržavanja za teretnjake na izlazu, najduže na Šidu

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na nekim teretnim terminalima, na izlazu, beleže zadržavanja od 90 do 300 minuta.

Na graničnom prelazu Horgoš teretna vozila se na izlazu zadržavaju sat i po, na Kelebiji sat vremena, na Batrovcima četiri sata, a na Šidu pet sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Pošto je danas neradni dan i vikend se praktično produžava, očekuje se slabiji intenzitet saobraćaja bez uobičajenih jutarnjih i popodnevnih gužvi.

Vozači danas mogu očekivati promenljivo stanje kolovoza od suvih, vlažnih i mokrih deonica do onih pod raskvašenim snegom u planinskim predelima.

Veći oprez u vožnji zahtevaju deonice koje prolaze kroz stenske useke i klisure, gde zbog čestih temperaturnih razlika dolazi i do česte pojave odrona, upozoravaju iz AMSS-a.

