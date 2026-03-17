SPREMITE KIŠOBRANE: U ovim delovima Srbije se očekuje kiša, a evo kada nam se vraća prolećnih 17 stepeni!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Dok smo se nadali proleću, priroda ima drugačije planove! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za naredne dane koje najavljuje pravi vremenski rolerkoster. Danas nas očekuju kiša i sneg, a u sredu nas čeka "udar" koji niko ne voli.

Gde će padati kiša, a gde sneg?

Danas će veći deo Srbije biti pod gustim oblacima. Najkritičnije će biti na severozapadu, zapadu i jugu zemlje, gde se očekuju obilnije padavine u popodnevnim i večernjim satima.

Planine: U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša prelazi u sneg. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm, a lokalno i više.

Istok Srbije: Nešto bolja situacija – suvo uz lokalnu, slabu kišu i temperature do 15 stepeni.

Beograd: Prestonica će se "držati" na oko 13 stepeni uz povremenu kišu krajem dana.

Sreda donosi opasan vetar

Ako planirate putovanje ili duži boravak na otvorenom u sredu, 18. marta, budite na oprezu. Najavljen je jak istočni vetar koji će u drugom delu dana imati udare olujne jačine.

Prognoza do 24. marta: Ima li nade za sunce?

Dobra vest je da se od četvrtka situacija smiruje. Do 24. marta nas očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i prijatnim temperaturama koje će se kretati između 12 i 17 stepeni.

