SPREMITE KIŠOBRANE: U ovim delovima Srbije se očekuje kiša, a evo kada nam se vraća prolećnih 17 stepeni!

Dok smo se nadali proleću, priroda ima drugačije planove! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za naredne dane koje najavljuje pravi vremenski rolerkoster. Danas nas očekuju kiša i sneg, a u sredu nas čeka "udar" koji niko ne voli.
Gde će padati kiša, a gde sneg?
Danas će veći deo Srbije biti pod gustim oblacima. Najkritičnije će biti na severozapadu, zapadu i jugu zemlje, gde se očekuju obilnije padavine u popodnevnim i večernjim satima.
Planine: U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša prelazi u sneg. Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm, a lokalno i više.
Istok Srbije: Nešto bolja situacija – suvo uz lokalnu, slabu kišu i temperature do 15 stepeni.
Beograd: Prestonica će se "držati" na oko 13 stepeni uz povremenu kišu krajem dana.
Sreda donosi opasan vetar
Ako planirate putovanje ili duži boravak na otvorenom u sredu, 18. marta, budite na oprezu. Najavljen je jak istočni vetar koji će u drugom delu dana imati udare olujne jačine.
Prognoza do 24. marta: Ima li nade za sunce?
Dobra vest je da se od četvrtka situacija smiruje. Do 24. marta nas očekuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i prijatnim temperaturama koje će se kretati između 12 i 17 stepeni.
Autor: D.S.