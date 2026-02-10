CRVENI ALARM RHMZ: Srbiju okiva LEDENA KIŠA, stiže sneg i olujna košava od 100 km/h!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za teritoriju Srbije: danas i u toku noći očekuju nas ekstremni vremenski uslovi koji mogu ozbiljno ugroziti saobraćaj i bezbednost građana.

Ledena kiša i poledica: Kritične tačke

Najopasnije će biti u oblasti Pomoravlja i Homolja, gde se tokom jutra, večeri i noći ka sredi očekuje kiša koja će se lediti na tlu. Vozačima se savetuje ekstreman oprez zbog poledice.

Sneg i novi beli pokrivač

Timočka i Negotinska Krajina: Do srede ujutro očekuje se od 5 do 15 cm snega, dok će na planinama te količine biti i veće.

Ostali delovi Srbije: Moguće je prolazno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Olujna košava: Udari do 100 km/h

Vetar će praviti velike probleme, naročito u košavskom području:

Južni Banat i donje Podunavlje: Danas udari od 70 do 100 km/h. Od srede intenzitet blago opada na 60-85 km/h.

Beograd: Danas udari oko 60 km/h, sutra i u četvrtak oko 40 km/h.

Kada stiže smirivanje?

Prestanak košave i stabilizacija vetra prognoziraju se tek za petak, 13. februar.

Autor: Dalibor Stankov