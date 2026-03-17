Hitna najava RHMZ obećava DRASTIČNU promenu vremena! Meteoalarm upaljen zbog SNEGA

Na severozapadu, zapadu i jugu Srbije danas će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, a više padavina očekuje se posle podne i uveče. U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više, najnovija je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U istočnoj polovini zemlјe, nakon delimično vedrog jutra, u toku dana biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotrajna kiša biće lokalnog karaktera.

Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji.

Najviša temperatura od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni Celzijusa na istoku i jugoistoku zemlјe, prognoza je RHMZ za danas.

Sutra jak vetar

U sredu (18.03.) očekuje se prestanak padavina, ali uz jak istočni vetar, koji će sredinom dana i posle podne imati udare olujne jačine.

Zatim u nastavku marta umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni Celzijusa.

Meteoalarm za danas zbog snega

Za danas i sutra upaljen žuti meteoalarm

RHMZ je žuti alarm upalio za danas i sutra.

Za danas u dva regiona Srbije alarm je upaljen zbog snega - u Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a u sredu zbog jakog vetra u Pomoravlju i Istočnoj Srbiji.

Žuti meteoalarma znači: "Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", navodi se na sajtu RHMZ.

Autor: Jovana Nerić