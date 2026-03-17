Nema ništa od jačeg zahlađenja?Objavljena DETALJNA PROGNOZA za nastavak marta: Oglasio se RHMZ, ostaćete u čudu

Od najave jačeg zahlađenja po svemu sudeći nema ništa!

Oglasio se RHMZ i objavio neverovatnu prognozu za nastavak marta. Danas se očekuje kiša, a evo i gde.

- Na severozapadu, zapadu i јugu Srbiјe pretežno oblačno, mestimično s kišom, a više padavina očekuјe se posle podne i uveče. U brdsko-planinskim predelima јugozapadne Srbiјe kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više - navodi RHMZ.

U istočnoј polovini zemlje, nakon delimično vedrog јutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a slaba kratkotraјna kiša biće lokalnog karaktera.

Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u poјačanju, naročito u istočnoј Srbiјi.

Naјviša temperatura kretaće se od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni na istoku i јugoistoku zemlje.

U sredu sledi prestanak padavina uz јak istočni vetar, koјi će sredinom dana i posle podne imati udare oluјne јačine.

Zatim u nastavku marta umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni. Pravo prolećno vreme.

Autor: S.M.