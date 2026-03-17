Ovi letovi se sutra otkazuju! Oglasila se Er Srbija: Evo šta je razlog

Usled generalnog štrajka zaposlenih na aerodromu Berlin Brandenburg u Nemačkoj, koji je najavljen za sutra 18. marta 2026, Er Srbija je prinuđena da otkaže letove između Beograda i Berlina JU356 i JU357.

Putnici će biti preusmereni na letove JU354/5 planirane za 19. mart, koji će se obaviti po redovnom redu letenja, kao i druge alternativne letove.

Er Srbija žali zbog promena do kojih je došlo usled štrajka na aerodromu u Berlinu i preduzima sve što je u njenoj moći da bi pružila podršku putnicima na navedenim letovima.

Za više informacija, molimo putnike da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete veb-sajt airserbia.com ili Er Srbija stranice na društvenim mrežama.

Autor: A.A.