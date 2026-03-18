HAOS U NEMAČKOJ: Štrajk potpuno paralisao aerodrom u Berlinu

Vazdušni saobraćaj na aerodromu Berlin Brandenburg (BER) potpuno je obustavljen zbog štrajka sindikata Verdi.

Nijedan putnički avion nije poletao niti sletao, a 445 polazaka i sletanja je otkazano, što pogađa oko 57.000 putnika, piše Špigel.

Putnicima se savetuje da kontaktiraju svoje avio-kompanije radi informacija o alternativnim opcijama putovanja.

Štrajk je rezultat tekućih pregovora o platama između Verdija i uprave aerodroma.

Sindikat traži povećanje plata od šest odsto za oko 2.000 zaposlenih, najmanje 250 evra mesečno, kao i dodatni slobodan dan za članove.

U Minhenu je javni prevoz takođe pogođen.

Metro, tramvaji i autobusi od jutra saobraćaju skraćeno, a od 11.00 sati prelaze na hitnu mrežu.

Prigradski vozovi i regionalni autobusi nisu pogođeni.

Sindikat Verdi planira i sutra slične štrajkove, i to u drugim većim gradovima u Bavarskoj, Severnoj Rajni-Vestfaliji i Hamburgu.

Autor: Iva Besarabić