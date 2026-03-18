VAŽAN KORAK KA JAČANJU ENERGETSKE SIGURNOSTI! Obilazak početka radova na izgradnji nove trafostanice 400/110 kV Beograd 50 u Ugrinovcima

Generalna direktorka Elektromreže Srbije Jelena Matejić i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obišle su danas početne radove na izgradnji trafostanice 400/110 kV Beograd 50 u Ugrinovcima, jednog od ključnih energetskih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Direktorka Matejić informisala je ministarku o dinamici realizacije i značaju projekta za dalji razvoj prenosnog sistema i stabilnost napajanja električnom energijom građana i privrede.

Izgradnja trafostanice 400/110 kV Beograd 50, instalisane snage 2x300 MVA, obuhvata izgradnju 400 kV postrojenja, transformacije 400/110 kV, postrojenja 110 kV, pogonske zgrade i relejnih kućica, kao i opremanje postrojenja sopstvene potrošnje. Projekat uključuje i uređenje platoa trafostanice sa transportnim stazama, ogradom, pristupnim putem i pratećim objektima, dok je okvirna površina buduće trafostanice 8,6 hektara. Ukupna vrednost investicije procenjena je na oko 60 miliona evra, a završetak radova planiran je u 2028. godini.

Trafostanica Beograd 50 predstavlja deo velikog infrastrukturnog projekta BeoGrid2025, čija je ukupna vrednost oko 205 miliona evra i koji obuhvata šest funkcionalnih celina: izgradnju trafostanice, nove 400 kV i 110 kV dalekovode, kao i kablovske vodove koji će povezati ključne tačke prenosne mreže u širem području Beograda i Srema.

Projekat je proglašen projektom od posebnog značaja za Republiku Srbiju, na osnovu zaključka Vlade, i deo je šireg regionalnog energetskog projekta Severni koridor (North CSE corridor), koji je deo evropskog desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema TYNDP i ima značajnu ulogu u povećanju prenosnih kapaciteta između Srbije i Rumunije i jačanju integracije regionalnog i evropskog tržišta električne energije.

„Izgradnjom trafostanice Beograd 50 značajno jačamo prenosnu mrežu u širem području Beograda i Srema. Ova investicija omogućiće pouzdanije snabdevanje korisnika, rasterećenje postojećih kapaciteta i predstavlja deo elektroenergetske infrastrukture koja prati razvoj prestonice, kao i realizaciju velikih nacionalnih projekata, uključujući i EXPO“, izjavila je Matejić prilikom obilaska radova.

Đedović Handanović je ukazala da je do 2035. godine predviđena izgradnja oko 1.030 kilometara novih dalekovoda, što će značajno ojačati elektroenergetsku infrastrukturu i omogućiti veću pouzdanost sistema.

„Ulaganja u prenosni sistem su od velike važnosti jer omogućavaju siguran i stabilan prenos električne energije, integraciju novih kapaciteta iz obnovljivih izvora, kao i jačanje regionalne povezanosti i energetske bezbednosti zemlje, a sve kako bi građani Srbije i privreda imali električne energije u potrebnoj količini i kvalitetu. Prema planu „Srbija 2030 - 2035“ procenjena vrednost investicija u prenosnu mrežu je blizu jedne milijarde evra”, rekla je ministarka.

Elektromreža Srbije nastavlja sa ulaganjima u razvoj i modernizaciju, a izgradnja trafostanice Beograd 50 predstavlja važan korak u jačanju prenosne infrastrukture i obezbeđivanju pouzdanog funkcionisanja celokupnog elektroenergetskog sistema Srbije.

