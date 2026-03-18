SNEG PADA SKORO 24 SATA BEZ PRESTANKA: Pogođen je JEDAN DEO SRBIJE, a tek krajem marta sledi haos

Na planinama južne, zapadne i jugozapadne Srbije sneg veje od sinoć, i to jakog intenziteta.

Na višim nadmorskim visinama, iznad 1.500 metara palo je od 10 do 20 centimetara snega, a na Kopaoniku je jutros zabeleženo 40 centimetara snega, rekao meteorolog Ivan Ristić.

Kako ističe, sneg koji je zabeleo zapadnu Srbiju i planinske visoravni prestaće da pada u toku današnjeg dana, ali će na planinama i dalje biti hladno, sa temperaturama oko nule.

Na Kopaoniku 40 cm snega

Najviše snega trenutno ima na Kopaoniku - 40 centimetara, ali njega je bilo i ranijih dana.

- U Sjenici je snežni pokrivač 6 centimetara, na Zlatiboru 12. Na Tari je palo više snega nego na Zlatiboru. Snežne padavine od juče su zabeležene na nadmorskoj visini od oko 1.000 metara. Tu je neka granica - kaže meteorolog.

Ivan Ristić napominje da sneg u ovo doba godine nije neuobičajen.

- Sad je kraj zime, poslednji trzaji, u narodu to zovemo Baba Marta. Ali ovo nije kraj snežnim padavinama, nova tura snega na planinama stiže u poslednjoj sedmici marta - kaže Ristić.

Što se tiče temperature, prethodne noći na Zlatiboru je bilo minus jedan stepen.

- Na Kopaoniku duva jak vetar od 60 kilometara na sat, to je pojačan severoistočni vetar. Visina snežnog pokrivača je 40 centimetara, a temperatura se spustila na minus 4 - napominje meteorolog dodajući da je na planinama iznad 2.000 metara nadmorske visine pokrivač dosegao 50 cm.

Nova tura snega krajem marta

U narednim danima, po rečima meteorologa, biće suvo vreme, male šanse su za padavine.

- Svežije će biti nego prethodne nedelje. Temperatura će u nižim predelima biti između 10 i 15 stepeni. Na Kopaoniku će biti oko nule, tako da će se sneg zadržati i narednih dana.

Ističe da danas na planinama prestaju padavine, ali da nas čeka nova tura snega.

- Prestaju padavine, a onda ide opet malo suvlji period i sledeće nedelje bi temperatura malo trebalo da poraste. A onda u drugoj polovini sledeće nedelje, znači krajem marta očekujemo nove snežne padavine. I kiša se očekuje u nižim predelima - rekao je Ristić.

Autor: S.M.