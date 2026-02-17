Ne krećite na put! Mećava "progutala" put Valjevo - Užice, sve zavejano! Kamionima zabranjeno kretanje

Haos sa snegom ne posustaje ovog prepodneva. Jak sneg veje širom zapadne i centralne Srbije i na planinama.

Stanje je najkritičnije na putevima, koji su pod snegom, iako se teška mehanizacija bori sa mećavom.

Brojni putni pravci na širem području Zlatibora, Tare, Loznice i Bajine Bašte su u prekidu, jer su drveća popadala preko kolovoza.

Veoma kritična sitiacija je i na putu Valjevo - Užice, naročito na području Kosjerića. Na ovom putu obustavljen je saobraćaj za kamione.

Bez zimske opreme i lanaca ne krećite na put.

Snežna oluja doneće danas Srbiji 10 do 20, lokalno i do 30 cm snega, ali i jak severozapadini vetar.

Već sutra osetno toplije, a novo zahlađenje sa snegom u petak i u subotu.

Autor: S.M.