SRBIJA U IGRI SA AUTO-GIGANTIMA Sastanci sa Mercedesom i Audijem u Budimpešti! Mesarović poslala snažnu poruku: Investitori traže mir i stabilnost, politika Srbije to nudi!

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas nakon Konferencije automobilske industrije 2026 u Budimpešti da je Srbija zemlja koja nudi konkurentne uslove, stabilno i predvidivo okruženje i koja je već prepoznata kao pouzdan partner u automobilskoj industriji.

-Ovo je pre svega uvod u podizanje kapaciteta naše industrije, velika je čast da se obratimo i predstavimo našu zemlju. Ovo je njihova interna konferencija, nije međunarodna. Zahvaljujući odnosu predsednika Vučića i premijera Orbana, dobila sam poziv i priliku da lično učestvujem u uvodu ove konferencije i predstavim potencijale naše zemlje, da razgovaram sa liderima kompanija- Suzukija, Audija, Mercedesa, BMW, Stelantisa, koji već posluje u našoj zemlji i predstavim sve naše potencijale- istakla je Mesarović.

Ministarka je dalje naglasila da je prisutno preko 20 kompanija iz Srbije, iz automotiv industrije, velika imena koja mogu potencijalno da budu njihovu kooperanti.

-Očekujemo u nastavku današnjeg susreta konkretne razgovore, sastanke, sa liderima ovih kompanija koje posluju u Mađarskoj. Izneli su impresivne brojke, povećana je proizvodnja automobila u Mađarskoj. Velika zahvalnost ministru Sijartu da razgovaram s njima-dodala je potpredsednica Vlade.

Ministarka je dalje navela i zašto je Srbija posebno interesantna za automotiv industriju.

- Jedna od ključnih tema koja se danas protezala čitavom konferencijom je mir i stabilnost. Neće veliki brendovi i investitori da investiraju veliki kapital u zemlje koje dugoročno ne karakteriše mir i stabilnost. I to je politika predsednika Aleksandra Vučića doprinela da se sve ove kompanije danas nađu ovde. Očekujem da će svi lideri ovih kompanija u skorom periodu biti naši gosti kako bismo razgovarali o saradnji postojećih kompanija i privlačenju koperanata, da jačamo našu automotiv industriju- poručila je iz Budimpešte.

Autor: S.M.