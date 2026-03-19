Oglasio se Batut: Evo kakva je najnovija epidemiološka situacija

U toku 11. izveštajne nedelje u Srbiji je zabeležen blagi porast obolelih od bolesti sličnih gripu, a epidemiolozi upozoravaju na povećanu aktivnost virusa među decom predškolskog i školskog uzrasta.

Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. pokazuje stabilan trend, ali sa jasnim fokusom na mlađu populaciju. U periodu od 9. do 15. marta 2026. godine, u Republici Srbiji registrovano je ukupno 6.875 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Statistika potvrđuje da se virus najbrže širi u kolektivima, a najviše stope incidencije zabeležene su kod dece uzrasta do četiri godine, gde stopa iznosi 385,77 na 100.000 stanovnika. Odmah iza njih su deca od 5 do 14 godina sa stopom od 225,51. Iako je nivo kliničke aktivnosti gripa trenutno na niskom nivou, uočen je porast opštih akutnih respiratornih infekcija za 5,2% u odnosu na prethodnu nedelju, što čini ukupno 11.755 prijavljenih slučajeva.

Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa u protekloj nedelji stigli su sa teritorija Beograda, Borskog i Sremskog okruga. Analizom uzoraka dominira virus gripa tipa A, prvenstveno podtip A(H1)pdm09 i netipizirani virusi iste grupe. Situacija u Srbiji prati opšte trendove u Evropi, gde podtip A(H3) čini 60% slučajeva, dok A(H1)pdm09 učestvuje sa 40%. Od 34 zemlje koje su dostavile podatke, njih sedam je prijavilo srednji ili viši intenzitet aktivnosti virusa.

Lekari savetuju da se zbog rasta broja infekcija pojača higijena ruku, redovno provetravaju prostorije i izbegavaju bliski kontakti sa osobama koje pokazuju simptome prehlade.

Autor: S.M.