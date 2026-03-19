Već 25 godina Media invent nagrađuje najbolje kompanije, preduzeća, institucije i pojedince iz oblasti kulture, zdravstva, obrazovanja, medija i sporta.

Na svečanosti u Galeriji Matice srpske, u okviru Projekta „Put ka vrhu”, najboljim akterima privrednog i društvenog stvaralaštva uručena su priznanja „Kapetan Miša Anastasijević”.

Prema rečima predsednika žirija za dodelu priznanja Radovana Pejanovića, srpski zadužbinari, poput Kapetan Miše Anastasijevića, ljudi su koji su u svom narodu ostavili dubok trag.

- Zadužbinarstvo u Srbiji ima dugu i bogatu tradiciju, a izvesno je i budućnost, a naš cilj je da otkrijemo i podržimo uspešnost, znanje i sposobnost onih koji danas idu tim putem čineći dobro celom društvu - rekao je Pejanović.

Dobitnici priznanja „Kapetan Miša Anastasijević” su: načelnik Bezbedonosno-informativne agencije Nikola Vasiljević - za unapređenje bezbednosnog sistema Srbije, Matica Srpska - za jubilej 200 godina postojanja, te Telekom Srbija, kao najbolja kompanija Srbije.

Za unapređenje saradnje s dijasporom priznanje „Kapetan Miša Anastasijević” uručeno je ministaru bez portfelja koji je zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa sa dijasporom Đorđu Milićeviću, predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimiru Gak nagrađen je za doprinos razvoju komorskog sistema Srbije, a novinar Filip Rodić - za angažovano, objektivno i blagovremeno inforamisanje.

Podstrek i obaveza za budućnost

- Priznanje „Kapetan Miša Anastasijević" veoma mi puno znači i u životu i u profesionalnom radu jer je reč o značajnom društvenom priznanju, a istovremeno je podstrek i obaveza za budućnost i dalji rad u unapređenju sektora bebednosti - rekao je Nikola Vasiljević.

Najbolji bankar Srbije je predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Bojan Kekić, lider održivog razvoja je JP "Srbijašume", generalni direktor Trajal korporacije ad Miloš Nenezić je lider društvene odgovornosti, direktor Agropanonke MTZ Aleksandar Švonja je najbolji mladi menadžer Srbije, Sretenu Nikoliću priznanje je uručeno za životno delo, a Banka hrane Vojvodine i direktor Srđan Budimčić priznanje je uručena za dobročinstvo i humanost.

Nagrada “Beli Anđeo” uručena je dirketorki Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine prof. dr Vesni Turkulov za unapređenje zdravstvene zaštite Srbije, državnoj sekretarki u Ministarstvu prosvete Vesni Nedeljković za unapređenje obrazovnog sistema Srbije i Jovani Đoković iz kompanije Site doo za izuzetne rezultate u oblasti zaštite i bezebednosti.

Turkulov: Posevećenost pacijentima i studentima

Prof.dr Vesna Turkulov, dobitnica priznanja „Beli anđeo”, kaže za „Dnevnik” da joj ovo priznanje puno znači jer je došlo posle višedecenijskog rada i truda kao lekara i profesora i posvećenosti pacijentima i studentima.

„Ovo je potvrda da je ono što radim ispravno i dobro, ali i podstrek da istrajem na tom putu koji nije uvek lak i pun je iskušenja”, istakla je prof. dr Turkulov.

Nagrada „Miroslav Petričević", utemeljena u znak zahvalnosti i poštovanja prema Miroslavu Petričeviću, rano preminulom mladom privredniku i utemeljivaču nagrade „Planetarni Tesla”, uručena je najboljem srednjoškolcu Mateji Srejiću za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja.

Autor: Iva Besarabić