OVAJ DATUM JE KLJUČAN! Objavljena detaljna prognoza: Evo kakvo vreme nam donosi početak proleća

Proleće stiže danas, 20. marta 2026. godine tačno u 15 časova i 46 minuta. Prvi dani proleća doneće Srbiji prohladno i uglavnom suvo vreme, uz manje-više uobičajene temperature za ovo doba godine.

Nažalost, za vikend ujutro se očekuje i pojava slabog mraza, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

On će biti najčešći pri tlu, ali se ponegde očekuje i na 2 metra visine, naročito u predelima sa vedrijim jutrom ili uz manje oblačnosti, jer će u tim predelima izračivanje biti izraženije.

Minimalna temperatura kretala bi se u većini predela oko 0 stepeni ili bi išla do -3, -2°C, na višim planinama i pri tlu i niže.

S obzirom na to da se vegetacija već uveliko pokrenulo i da je voće i procvetalo, postojaće opasnost da mraz načini štetu. Iz tog razloga u petak i za vikend neophodna je adekvatna zaštita poljoprivrednih i ratarskih kultura i da se redovno prate državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, što su prosčene temperature za ovo doba godine ili koji stepen niže.

Sledeće sedmice nešto toplije, naročito ujutro kada će mraz izostati. Ipak, tokom dana ne očekuju se one prave prolećne temperature, ali će biti u skladu sa kalendarom i kretaće se uglavnom od 11-12 do 17-18 stepeni, tokom pojedinih dana od 10 do 15 stepeni.

Očekuje se promenljivo oblačno, dok će uslova za slabe padavine biti na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije.

Ovih dana snežna granica u Srbiji nalazće se iznad 1000 metara nadmorske visine i ima ga desetak centimetara, na Kopaoniku i višim planinama iznad 1500 metara do 40 cm, a iznad 2000 metara ima ga preko pola metra.

Sredinom sledeće sedmice toplije, uz jak jugoistočni vetar, u košavskom području i sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, 27. marta očekuje se jače pogoršanje vremena sa kišom, uz zahlađenje, a na planinama će padati sneg.

Autor: S.M.