Stroža regulativa dala rezultate: Snažan fokus na zaštiti maloletnika

Nelegalna crypto kazina - najveći rizik za mlade

Zvanični podaci pokazuju da je u Srbiji evidentirano oko 1.150 osoba koje su potražile pomoć zbog problema sa igrama na sreću. U odnosu na ukupan broj stanovnika, to iznosi svega 0,02%, što Srbiju svrstava značajno ispod evropskog proseka od oko 1,5%.

Iako postoje zvanični podaci u javnom prostoru se povremeno pojavljuju netačne ili preuveličane procene koje višestruko odstupaju od realnosti – u pojedinim slučajevima i do 300 puta.

Tokom 2025 godine izmenama Zakona uvedene su dodatne mere, posebno u oblasti registracije i verifikacije identiteta igrača u internet igrama na sreću. Ove promene su u praksi dovele do toga da je uključivanje maloletnih lica u onlajn igre na sreću kod licenciranih priređivača praktično onemogućeno.

Na taj način, Srbija je dodatno unapredila standarde zaštite korisnika i uskladila praksu sa najvišim evropskim normama.

Nelegalna Crypto kazina i kladionice – najveći izazov u borbi protiv zavisnosti

Stručnjaci upozoravaju da najveći rizik danas dolazi sa druge strane – od nelegalnih crypto kazina i kladionica koje posluju van domaćeg pravnog okvira. Ovi subjekti ne podležu kontroli, ne plaćaju poreze i ne primenjuju mehanizme zaštite korisnika.

Upravo zbog toga, nastavak borbe protiv nelegalnih operatera prepoznaje se kao ključni prioritet za očuvanje postojećih pozitivnih trendova.

Srbija nastavlja da održava jednu od najnižih stopa zavisnosti u Evropi, uz fokus na dalji razvoj mehanizama zaštite i suzbijanje nelegalnog tržišta.

Autor: S.M.