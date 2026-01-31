ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI OTVORILA DNEVNI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U RAŠKI: Raspisan Javni konkurs za OSI, izdvojen najveći budžet do sada (FOTO)

„Izdvojili smo najveći budžet, koji smo ikada imali, za ovogodišnji Javni konkurs namenjen osobama sa invaliditetom“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prilikom otvaranja novog Dnevnog boravka za decu i mlade sa invaliditetom u Raški.

Ona je navela da je Javni konkurs za finansiranje i podršku programima zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom za 2026. raspisan juče i da je za njega izdvojeno ukupno 500 miliona dinara, što predstavlja povećanje od oko 50 miliona dinara, odnosno 11 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, istakla je i da ove godine postoje i određene novine, kada su u pitanju uslovi za konkurisanje i temu samih projekata i navela da je ovo prvi javni poziv koji je raspisan u susret „EXPO 2027” navodeći da će programi biti inovativni i prilagođeni onome što Srbija želi da prikaže svetu.

Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Previous Next

„Želimo da sve bude transparentno, da ne postoje udruženja koja su privilegovana i da sredstva koja se izdvajaju stignu do onih kojima su potrebna, do osoba sa invaliditetom, dece, njihovih roditelja i mladih. Potpisali smo sporazum sa „EXPO 2027” da inkluzija bude jedna od glavnih tema koje ćemo predstaviti tokom te inostrane milionske posete našoj zemlji“, istakla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da je Raška opština koja ima najveći broj usluga u zajednici i da će ovaj novootvoreni Dnevni boravak biti još jedan korak više u njihovoj pažnji i brizi ka onim ljudima kojima je podrška potrebna.

Naglasila je da otvaranje ovakvih centara i domova i razvijanje usluga u zajednici ohrabruje roditelje i daju im veru i nadu da neko brine i brinuće o njihovoj deci.

„Cilj nam je da porodice u Raški budu snažne, svoje i samostalne i da ostanu ovde u svom zavičaju, za koji su vezani i koji vole. Želimo da gradimo nova igrališta, koja će biti pristupačna osobama sa invaliditetom, da obezbedimo nova vozila za njih, jer nam je cilj da ljudi ovde osete i vide koliko ih država voli, brine i misli o njima“, naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Autor: Jovana Nerić