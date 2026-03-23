DA LI STE SPREMNI ZA OZBILJNU PROMENU? Meteorolog Sovilj otkriva kakvo nas vreme očekuje u aprilu - OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI

Promenljive vremenske prilike obeležiće kraj marta i početak aprila, uz smenu sunčanih perioda, kiše i pada temperature, pokazuju najnovije prognoze RHMZ. Meteorolog Slobodan Sovilj navodi da nas do 26. marta očekuje umereno prolećno vreme, ali i daje prognozu za april.

Temperature će se u tom periodu kretati oko proseka, najčešće između 11 i 16 stepeni, a u četvrtak lokalno i do 19 stepeni. U planinskim predelima moguće je i slabo provejavanje snega.

Međutim, već od četvrtka popodne stiže izraženija promena vremena.

Sovilj upozorava da stiže značajnija promena vremena, jače naoblačenje, zahlađenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Od 27. marta do kraja meseca očekuje se osetno hladnije i vetrovito vreme sa čestim padavinama. U nižim predelima padaće kiša, dok će na planinama dominirati sneg, uz mogućnost formiranja novog snežnog pokrivača. Ponegde je moguća i susnežica, uz jutarnje temperature od 0 do 5 stepeni i dnevne od 5 do 10 stepeni, kaže Sovilj.

Slične vremenske prilike nastaviće se i početkom aprila, koji će, kako se navodi, biti u znaku čestih padavina i temperatura ispod proseka.

Nakon sušnog marta kišoviti april

Ipak, ukupne prolećne tendencije ukazuju na nešto topliju sezonu. Prema rečima Sovilja, „srednja sezonska prolećna temperatura vazduha bude za jedan stepen iznad proseka“, u rasponu od 11 do 15 stepeni.

Kada je reč o padavinama, nakon sušnijeg marta očekuje se njihov povratak u normalu, a u aprilu i blago iznad proseka. Procenjena količina padavina kreće se od 140 do 200 litara po kvadratnom metru, a u planinskim predelima i do 300 milimetara.

Iako je kalendarsko proleće počelo 21. marta, sve su češće ocene da ono stiže ranije.

Sovilj objašnjava da smo već imali duži period natprosečno toplog vremena, uz temperature i do 20 stepeni, što je uticalo i na ranije cvetanje biljaka koji se pomera dve do tri nedelje.

- Svedočimo iz godine u godinu da je sam kraj zime i početak proleća generalno sve topliji - ističe on.

Autor: S.M.