Veliki uspeh učenika iz Šapca: Prvo mesto na republičkom takmičenju u Vršcu

Šabačka Ekonomska škola „Stana Milanović“ ostvarila je izuzetan uspeh na Republičkom takmičenju ugostiteljskih smerova, koje je održano u Vršcu, osvojivši prvo mesto u ukupnom plasmanu.



Veliki doprinos ovom rezultatu dali su učenici koji su se istakli u više disciplina, uz stručnu podršku svojih mentora. Profesor Nikola Joldić, koji je bio mentor u oblasti kuvarstva, istakao je ponos na postignute rezultate:

– Kao mentor na Republičkom takmičenju iz kuvarstva, u disciplini „jelo po izboru“, ponosan sam na Sanju Aleksić koja je osvojila treće mesto. Naša učenica Nađa Antonić zauzela je drugo mesto u disciplini „poslastičarstvo“, pod mentorstvom Mirjane Kojić. Marijana Jovanović i učenica Milica Bogićević osvojile su prvo mesto u disciplini „jelo po meniju“ – rekao je Joldić.

Uspeh škole upotpunili su i ostali takmičari. Stefan Mirković osvojio je četvrto mesto u oblasti restoranskog poslovanja, pod mentorstvom Zorana Petrovića, dok je Mihailo Đorđić takođe zauzeo četvrto mesto u kategoriji barskog poslovanja, uz podršku mentora Marka Panića.

Ovaj izvanredan rezultat još jednom potvrđuje kvalitet rada škole, posvećenost učenika i stručnost nastavnog kadra, koji zajedno doprinose afirmaciji ugostiteljskih zanimanja i uspešnom predstavljanju škole na republičkom nivou.

