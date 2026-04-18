Ekipa Žandarmerije trijumfovala na Beogradskom polumaratonu (FOTO)

Pripadnici Žandarmerije ostvarili su izuzetan sportski uspeh osvojivši prvo mesto u kategoriji korporativnih štafeta na Beogradskom polumaratonu.

U izuzetno jakoj konkurenciji od 135 prijavljenih ekipa iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija i institucija, tim Žandarmerije potvrdio je svoju apsolutnu dominaciju i vrhunsku fizičku pripremljenost.

​Trasa polumaratona, koja je ove godine okupila rekordan broj učesnika, bila je poligon za demonstraciju brzine, izdržljivosti i, što je najvažnije, besprekornog timskog rada. Štafeta Žandarmerije je od samog starta nametnula snažan tempo, zadržavši lidersku poziciju do samog cilja.

​„Ova pobeda nije samo sportski rezultat, već odraz discipline i zajedništva koji krase našu jedinicu. U konkurenciji od 135 ekipa, pobeda dobija na težini i služi kao motivacija za dalji rad i usavršavanje,“ poručili su iz pobedničke ekipe nakon dodele medalja.

​Uspeh na današnjem Beogradskom polumaratonu nastavlja niz sportskih postignuća pripadnika Žandarmerije, koji redovno učestvuju u humanitarnim i sportskim manifestacijama, promovišući zdrave stilove života i snagu kolektiva.

​Ovim trijumfom, Žandarmerija je još jednom pokazala da su spremnost, požrtvovanost i vrhunska forma neodvojivi deo njihove svakodnevice, bilo da je reč o profesionalnim zadacima ili sportskim borilištima.

Autor: A.A.