Zima ne odustaje! Zabeleo se i jug Srbije: Stižu nestvarni snimci, padaju krupne pahulje

U ski centru Brezovica zima i dalje pokazuje svoju snagu. Trenutno pada sneg koji stvara pravu zimsku idilu na Šar-planini, na radost svih ljubitelja skijanja i boravka u prirodi.
Nove snežne padavine dodatno će poboljšati uslove na stazama, a prema najavama, doprineće i produžetku skijaške sezone u ovom popularnom zimskom centru. Skijaši i snouborderi tako će imati priliku da još neko vreme uživaju u kvalitetnom snegu i dobro pripremljenim stazama na Brezovici
Podsećanja radi, zabelelo se i na Goliji.
Kako smo već pisali, kraj marta doneće Srbiji jače zahlađenje vremena i povratak zime.
Autor: D.Bošković