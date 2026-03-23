Zima ne odustaje! Zabeleo se i jug Srbije: Stižu nestvarni snimci, padaju krupne pahulje

U ski centru Brezovica zima i dalje pokazuje svoju snagu. Trenutno pada sneg koji stvara pravu zimsku idilu na Šar-planini, na radost svih ljubitelja skijanja i boravka u prirodi.

Nove snežne padavine dodatno će poboljšati uslove na stazama, a prema najavama, doprineće i produžetku skijaške sezone u ovom popularnom zimskom centru. Skijaši i snouborderi tako će imati priliku da još neko vreme uživaju u kvalitetnom snegu i dobro pripremljenim stazama na Brezovici

Podsećanja radi, zabelelo se i na Goliji.

Kako smo već pisali, kraj marta doneće Srbiji jače zahlađenje vremena i povratak zime.

Autor: D.Bošković