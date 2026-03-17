Republika Srpska pod snegom: Zima se u našem komšiluku vratila na velika vrata

Sneg i zima vratili su se u Republiku Srpsku.

Kako prenosi ATV, jutros je sneg prekrio planinu Kozaru i idalje pada.

U Republici Srpskoj danas se očekuje jače naoblačenje sa kišom koja će u brdsko-planinskim predelima, usled pada temperature, preći u susnežicu i sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača do kraja dana.

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, jutro je oblačno sa kišom na severu i zapadu, dok je na jugu i istoku i dalje suvo, a na višim planinama krajnjeg zapada već pada sneg.

Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od četiri do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će u višim predelima biti od nula stepeni Celzijusovih, uz dodatno zahlađenje tokom večeri.

Podsetimo, pogoršanje vremena očekuje se i u Srbiji. Ipak, od najave jačeg zahlađenja, po svemu sudeći nema ništa.

Autor: S.M.