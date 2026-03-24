Ako idete u Grčku i EU ovo morate da znate! Novi propisi na granicama već su na snazi: Ovo su detaljna pravila ulaska i izlaska

Ulazak u Evropsku uniju više nije isti kao ranije. Sa uvođenjem EES sistema (Entry/Exit System), klasično pokazivanje i pečatiranje pasoša zamenjuje se kombinacijom biometrijske kontrole – fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.

Važno je naglasiti da procedura nije ista na svim graničnim prelazima i može se menjati u hodu. Iskustva turista koji se javljaju pokazuju da ne postoji jedinstven model primene, način kontrole zavisi od prelaza, gužve i organizacije službenika na terenu.

Iako sistem još uvek nije u potpunosti standardizovan na svim granicama, iskustva turista koji su već prošli kroz ovu proceduru jasno pokazuju šta nas čeka na granicama, posebno na graničnim prelazima ka Grčkoj.

Kako izgleda EES procedura na prelazu Evzoni

Na najprometnijem prelazu ka Grčkoj, Evzoni, dosadašnja iskustva turista koji su već prošli kroz EES sistem daju jasan uvid u to da procedura trenutno u praksi nije komplikovana i da ne traje dugo, piše Grčka info.

Turisti navode da se nakon predaje pasoša vozilo parkira u desnoj traci, nakon čega putnici izlaze iz automobila i ulaze u hodnik ispred kancelarije granične policije. Tamo se nalaze uređaji za fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju, pri čemu se obično obrađuju dve osobe istovremeno iz jedne kolone.

Pojedini turisti navode da im fotografisanje nije urađeno pri ulasku u Grčku, već tek prilikom izlaska iz zemlje, što potvrđuje da procedura još uvek nije ujednačena i može se razlikovati od slučaja do slučaja.

EES sistem

Da li se uzimaju otisci prstiju i fotografija svaki put na granici?

Jedna od ključnih stvari koju treba razumeti kada je u pitanju EES sistem jeste razlika između prvog i svakog narednog prolaska kroz granicu.

Prvi ulazak – uzimaju se otisci prstiju i fotografija, jer se tada prvi put vaši podaci registruju i unose u EES sistem.

Svaki sledeći ulazak i izlazak iz zemlje – radi se samo brza provera vašeg identiteta - pasoš + fotografija ili otisak jednog prsta.

Iskustva putnika pokazuju da nakon prvog prolaska sistem može veoma brzo da prepozna osobu, dovoljan je samo jedan otisak prsta, a dešava se i da se fotografisanje u pojedinim situacijama preskoči.

Kako se sistem bude uhodavao, očekuje se da će se procedura na granicama dodatno skraćivati za sve putnike, a posebno za one koji su već registrovani.

Kako u praksi izgleda prolazak kroz grčku granicu (korak po korak)

Iako se procedura može razlikovati od prelaza do prelaza, iskustva putnika pokazuju da prolazak kroz granicu uz EES sistem najčešće izgleda ovako:

Dolazak na prelaz – ulazite u traku za putnike van EU (automobili ili autobusi)

Priprema dokumenata – pripremite pasoše svih putnika

Pasoška kontrola i uzimanje biometrijskih podataka

Pri prvom ulasku u EES sistem:

fotografiše se lice

uzimaju se otisci prstiju (osim za decu mlađu od 12 godina)

proverava se da li postoji prekoračenje boravka ili zabrana ulaska

nakon kontrole možete nastaviti put

Na izlasku iz Grčke, sistem automatski beleži datum i vreme izlaska. Sistem već ima vaše podatke, pa se sve naredne kontrole svode na potvrdu identiteta (pasoš i fotografija ili otisak prsta).

Šta sa decom i osobama koje se teško kreću

Jedno od čestih pitanja koje se postavlja odnosi se na to kako se EES procedura sprovodi kod dece, starijih osoba ili putnika koji se teško kreću. Iskustva turista koji su već prošli kroz ovaj sistem pokazuju da postoji praktično rešenje i za ovakve situacije.

Na pojedinim prelazima granična policija koristi mobilne uređaje, što znači da službenici mogu doći direktno do vozila i obaviti fotografisanje i skeniranje bez potrebe da putnici izlaze iz automobila. Ovo je posebno važno za porodice sa malom decom ili za osobe kojima je kretanje otežano.

U praksi su zabeleženi i konkretni primeri gde dete koje je spavalo nije moralo da izlazi iz kola - službenik je prišao vozilu i završio celu proceduru na licu mesta. Ovakav pristup pokazuje da se sistem prilagođava realnim situacijama na terenu, što putovanje čini znatno jednostavnijim za osetljivije kategorije putnika.

Da podsetimo, deci mlađoj od 12 godina ne uzimaju se otisci prstiju, ali im se evidentira fotografija lica.

Mogućnost privremenog ukidanja EES-a zbog gužvi

Ovo je jedna od najvažnijih informacija za sve koji planiraju put ka Grčkoj tokom letnje sezone, jer direktno utiče na vreme čekanja na granicama.

Naime, Evropska unija je predvidela određeni nivo fleksibilnosti u primeni EES sistema upravo zbog sprečavanja gužvi.

Tokom prelaznog perioda (do septembra) države imaju mogućnost da, u slučaju velikih gužvi i kolona vozila, privremeno ublaže ili delimično obustave primenu EES procedure kako bi se izbegle velike gužve i ubrzao protok vozila.

U praksi to znači da se u tim trenucima mogu preskočiti koraci poput fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju, kako bi se kolone brže kretale i kako bi se rasteretio saobraćaj. Drugim rečima, prelazak granice se tada privremeno vraća na klasičan način kontrole sa pečatiranjem pasoša, kakav je postojao i pre uvođenja ovog sistema.

Ova mera je posebno značajna za letnje mesece, kada su gužve na prelazima ka Grčkoj najveće, i predviđeno je da bude na raspolaganju tokom sezone, sve do septembra. To daje određenu sigurnost putnicima da, čak i u periodima najvećeg opterećenja, postoji mehanizam koji sprečava višesatna zadržavanja isključivo zbog nove procedure.

Iskustva sa EES sistemom na bugarskoj granici

Ovaj pravac najčešće koriste putnici koji iz Srbije ka Grčkoj idu preko Bugarske, odnosno preko prelaza kao što su Gradina - Kalotina, a zatim dalje ka Sofiji i Promahonasu. Ova ruta je posebno popularna kod turista iz istočne i jugoistočne Srbije, ali i kod onih koji žele da izbegnu gužve na makedonskoj granici ili da kombinuju putovanje sa kraćim zadržavanjem u Bugarskoj.

Pri ulasku u Evropsku uniju preko bugarske granice, prema iskustvima putnika, kontrola je relativno jasno organizovana i ne traje dugo. Nakon što predate pasoš policajcu, potrebno je da izađete iz vozila i uđete u kućicu gde se obavlja biometrijska registracija. Tamo vas kamera fotografiše, a zatim na uređaju skenirate četiri prsta desne ruke. Ceo proces je jednostavan i brzo se završava, bez dodatnih komplikacija.

Ako ste već registrovani u EES, situacija je prilikom izlaska iz Bugarske još jednostavnija. Tada se pasoš ponovo predaje na kontrolu, ali putnici najčešće ne izlaze iz automobila. Biometrijska provera svodi se na skeniranje kažiprsta desne ruke direktno iz vozila, što dodatno ubrzava prolazak.

U poređenju sa iskustvima sa prelaza ka Grčkoj, posebno na Evzoniju, neki putnici navode da je ova procedura trenutno brža, jednostavnija i bolje organizovana, sa manje zadržavanja i bez potrebe za dodatnim kretanjem van vozila.

Primer dobre organizacije EES procedure u nekim zemljama

Iskustva sa pojedinim kopnenim prelazima pokazuju da EES sistem može funkcionisati veoma efikasno kada je dobro organizovan. Na pojedinim prelazima fotografisanje i skeniranje biometrijskih podataka obavlja se pre same granice, otprilike 200 metara ranije, uz pomoć mobilnih uređaja.

Zahvaljujući tome, kada putnici stignu do kućice granične policije, procedura se svodi samo na evidentiranje uz pasoš, što značajno ubrzava prolazak. Turisti navode i da su u Mađarskoj, na primer, za svaku kolonu često zadužena po dva službenika koji obilaze vozila i obavljaju celu proceduru dok se čeka redovna pasoška kontrola.

Upravo ovakav način rada ostavio je veoma pozitivan utisak, jer su čekanja bila kraća nego što se očekivalo, a ceo proces organizovan i protočan.

Ova praksa pokazuje kako bi EES mogao da funkcioniše i na južnim prelazima kada se sistem ujednači. Ako bi se slična organizacija primenila i na prelazima poput Evzonija ili Dojrana, to bi značajno smanjilo zadržavanja u sezoni.

Iskustva putnika iz autobusa – šta da očekujete na granici

Iskustva sa kopnenih granica pokazuju da su najveće promene kod putovanja autobusom, jer i u ovom slučaju svaki putnik mora pojedinačno da prođe kontrolu. U praksi to znači:

pasoš se daje na proveru

fotografisanje i biometrija (prvi ulazak u EU)

oko dva minuta po osobi

Zbog toga zadržavanja mogu biti duža nego ranije, u zavisnosti od gužve i organizacije, pa je potrebno malo više strpljenja.

Kada je reč o granicama ka Grčkoj, konkretnih iskustava sa autobusima za sada još uvek nema u većem broju. Razlog je jednostavan – veći talas organizovanih putovanja autobusom očekuje se tek pred Uskrs i početak letnje sezone.

Tada će biti jasnije kako sistem funkcioniše u praksi za prelaz autobusom na graničnom prelazu Evzoni koji je najopterećeniji za turiste iz Srbije i regiona.

Do tada je realno očekivati nešto duža zadržavanja nego ranije, ali i postepeno ubrzavanje celog procesa kako se službe budu uhodavale.

Najvažnije je da turisti budu informisani i spremni na moguća čekanja, ali bez potrebe za brigom. Sistem jeste nov, ali se očekuje da će se organizacija vremenom značajno poboljšati, posebno na frekventnim pravcima ka Grčkoj.

Kako će ovo izgledati kada sistem zaživi u potpunosti

EES sistem nije uveden da bi dodatno usporio putovanja, već da bi dugoročno učinio prelazak granica bržim, preciznijim i manje zavisnim od manuelne kontrole. Međutim, kao i kod svake nove tehnologije, početni period primene donosi određene izazove.

U praksi to znači da su u startu moguća zadržavanja, različita pravila na pojedinim prelazima i neujednačena organizacija, što su putnici već imali prilike da iskuse. Upravo zbog toga prvi susret sa sistemom može da traje duže i ostavlja utisak dodatnog komplikovanja procedure.

Ipak, kako se sistem bude uhodavao, očekuje se da sve funkcioniše znatno brže i preciznije. Vremenom će se smanjiti potreba za ručnom kontrolom dokumenata, a prelazak granica postajaće sve predvidljiviji, sa manje neizvesnosti za putnike.

Za one koji često putuju iz Srbije u Grčku, važno je znati da se procedura značajno ubrzava nakon prve registracije, jer sistem već ima evidentirane podatke i potrebno je samo potvrditi identitet.

U praksi, EES neće promeniti vašu odluku da putujete u Grčku, ali će promeniti način na koji prelazite granicu.

Autor: Marija Radić