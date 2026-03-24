NAGLI PREOKRET! U Srbiju stiže sneg i pad temperature: Ne žurite sa letnjim gumama, evo kada je pravi trenutak za zamenu!

U Srbiju stiže naglo zahlađenje i sneg. Vozači se pitaju kada je pravi trenutak za zamenu letnjih guma, saznajte savete stručnjaka.

Iako nas je sunce prethodnih dana izmamilo napolje, zima još uvek nije rekla svoju poslednju reč. Meteorolozi najavljuju drastičnu promenu vremena koja donosi zahlađenje, kišu, ali i sneg, zbog čega su vozači u velikoj dilemi - da li je vreme za letnje gume ili je pametnije sačekati?

Vremenska klackalica

Prema najnovijim najavama, Srbiju očekuje nagli pad temperature, pa i sneg. Temperature će se u pojedinim mestima spustiti i za više od 10 stepeni u odnosu na prethodni period, što znači da nas očekuju pravi zimski uslovi na putevima, naročito u jutarnjim i večernjim satima.

Mnogi vozači u Srbiji, vođeni prvim toplim danima, već su počeli da razmišljaju o odlasku kod vulkanizera. Međutim, stručnjaci upozoravaju - ne žurite!

Iako zakonska obaveza korišćenja zimskih guma prestaje 1. aprila, to ne znači da treba automatski preći na letnji set ako su temperature i dalje niske.

Ključno pravilo "7 stepeni": Letnje gume su dizajnirane za temperature iznad 7 stepeni Celzijusa. Na nižim temperaturama, smeša letnje gume postaje tvrda, gubi prianjanje i značajno produžava zaustavni put pri kočenju, što može biti kobno na mokrom ili zaleđenom kolovozu.

Zašto je opasno prerano zameniti gume?

Gubitak kontrole: Letnja guma na snegu ili mrazu gubi elastičnost i pretvara se u "plastiku".

Nepredvidivost: Najavljeno zahlađenje donosi mraz na putevima, gde letnja guma nema nikakvu funkciju.

Vremenska prognoza: S obzirom na to da nas očekuje sneg na planinama i pad temperature u gradovima, zimske gume su i dalje najbezbednija opcija.

Kada je onda idealan trenutak?

Stručnjaci savetuju da se zamena izvrši tek kada ste sigurni da se jutarnje temperature stabilno drže iznad 7-10 stepeni. S obzirom na aktuelnu prognozu koja najavljuje povratak zimskih uslova, najbolje je sačekati još koju nedelju, u zavisnosti od toga u kom delu Srbije živite.

Savet za vozače: Ako planirate put ka planinskim centrima u narednih deset dana, zimska oprema je apsolutno neophodna. Ne dozvolite da vas prolećno sunce prevari, jer sneg na planinama može iznenaditi i najiskusnije vozače.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je, podsetimo, upozorenje za područje Srbije na obilne padavine koje uključuju i kišu i sneg.

Kako se navodi, značajna promena vremena očekuje se već od četvrtka posle podne, dok se pravi vremenski obrt prognozira za petak, 27. mart.

Sreda topla, do 20 stepeni

U sredu (25.03.) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima i retka, kratkotrajna kiša.

Vetar će pre podne biti slab i promenljiv, a posle podne umeren jugozapadni i južni.

Najniža temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

Četvrtak donosi preokret

U četvrtak (26.03.) zadržaće se toplo vreme, ali će ujutru i pre podne doći do naglog pojačanja južnog i jugoistočnog vetra.

Posle podne i uveče uslediće značajna promena vremena - naoblačenje sa kišom, najpre u zapadnoj polovini Srbije.

Do kraja dana vetar će oslabiti, a uveče i tokom noći ka petku očekuje se zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima i širenje padavina na ostale krajeve Srbije.

Od petka naglo zahlađenje, sneg i u nižim predelima

U petak (27.03.) biće pretežno oblačno i osetno hladnije, uz kišu u nižim i sneg na planinama, uz stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača i pojačan severozapadni vetar.

Uslova za kratkotrajnu susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, navodi RHMZ.

Najviše padavina na zapadu i u centralnim krajevima

Na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja pa sve do Borskog i Južnobanatskog okruga očekuje se od 25 do 40 mm kiše, lokalno i više.

U planinskim predelima očekuje se od 15 do 30 centimetara snega.

Meteoalarm već na snazi

Meteoalarm je već aktiviran za četvrtak.

Zbog padavina na snazi će biti upozorenje u Zapadnoj i Jugozapadnoj Srbiji, dok će zbog jakog vetra alarm važiti u Banatu, Jugoistočnoj Srbiji, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

Za petak na sajtu RHMZ još nije objavljen meteoalarm, jer se on prikazuje za tekući dan i naredna dva.

Autor: D.Bošković