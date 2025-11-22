AKTUELNO

Društvo

Sneg i nagli pad temperatura, pa potom POTPUNI PREOKRET! Ristić otkriva prognozu do kraja decembra - a za Novu godinu nema lepih vesti

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Tanjug/Nenad Mihajlović, Tanjug/Dragan Kujundžić ||

Pred Srbijom je pravi vremenski rolerkoster! Hladni front spušta temperaturu i donosi sneg, a već posle vikenda stiže naglo otopljenje sa gotovo prolećnih 15 stepeni. Potom sledi i novi preokret - kiša i povratak zimskih uslova.

Ivan Ristić otkrio je kakvo nas vreme očekuje narednih dana, a njegova prognoza za decembar i doček Nove godine neće obradovati veliki deo građana.

U Srbiju je stigao hladni front sa hladnijim vazduhom iz Hrvatske i Bosne, danas se ta linija premešta prema istoku, a očekuje se da u severnim, centralnim i zapadnim predelima Srbije kiša pređe u susnežicu i sneg i u nižim predelima, pogotovo u popodnevnim časovima.

- U brdovito-planinskim predelima doći će do formiranja većeg snežnog pokrivača, a u nižim predelima doći će u dosta mesta do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Na jugu i jugoistoku će možda proći bez snega, ali neki modeli ukazuju da će i tamo biti snega - naveo je Ristić za Kurir.

Foto: Pixabay.com, Tanjug AP

U nedelju nas očekuje hladno vreme sa temperaturama između 0 i 4 stepena, biće oblačno sa uslovima za pojavu kratkotrajne susnežice i snega.

U utorak 15 stepeni

- Prestanak padavina u nedelju u popodnevnim i večernjim časovima kada će doći do postepenog razvedravanja. U ponedeljak ujutru hladno sa mrazem, onda opet dolazi taj vremenski rolerkoster! Ponovo nam dolazi topao vazduh - istakao je Ristić.

Od ponedeljka sledi porast temperature, a u utorak će maksimalna dnevna temperatura iznositi 15 stepeni.

- Taj porast je predznak da ponovo dolazi jedan ciklon i promena vremena, tako da se u sredu u toku dana očekuje naoblačenje sa kišom i padom temperature, a u sredu uveče i četvrtak ponovo ima šanse za pojavu snega, u brdsko-planinskim predelima sigurno, u nižim možda. Nakon toga sledi stabilizacija vremena i maksimalne temperature će biti između 5 i 10 stepeni - prognozira Ristić.

Prognoza za decembar

Foto: RINA

Ristić navodi da bi početkom decembra trebalo biti manje prodora vlažnog vazduha i manje ciklona, te da se očekuje stabilnije vreme.

- Neki modeli pokazuju da će bitii hladnija varijanta, a neke oscilacije koje ja pratim ukazuju da bi početkom decembra moglo doći do manjeg porasta u temeperaturi. Jače zahlađenje, pravo zimsko sa temperturama ispod nule, očekuje se u trećoj dekadi decembra, odnosno sa kalendarskim početkom zime 21. decembra. U Novu godinu bi najverovatnije mogli da uđemo sa snegom i snežnim pokrivačem i u nižim predelima, Beogradu i drugim većim gradovima - zaključio je Ristić.

Autor: A.A.

#Ivan Ristić

#Vremenska prognoza

#hladni front

#temperature

POVEZANE VESTI

Društvo

KIŠA VEĆ KRENULA, U OVOM DELU SRBIJE UVELIKO PLJUŠTI! Stiže nagli pad temperature, jak olujni vetar i obilne padavine - evo šta nas čeka

Društvo

I sunce i kiša, pa nagli pad temperature i NOVA TURA SNEGA: Obilne padavine sručiće se na OVAJ deo Srbije, upaljeni alarmi

Društvo

SRBIJA ĆE BITI MESEC DANA POD SNEGOM: Nakon kratkog otopljenja, stiže nagli PREOKRET - Pogledajte kakvo vreme nas očekuje u novembru

Društvo

Sledi žestok temperaturni OBRT! Objavljena dugoročna vremenska prognoza - evo šta nas čeka do Nove godine

Društvo

SNEG VEJE U OVOM DELU SRBIJE! U jednom gradu i dalje 17 stepeni, u Beogradu smrzavanje, hladni front PODELIO ZEMLJU! Evo šta nas očekuje do kraja dana

Društvo

40 STEPENI, PA POTPUNI PREOKRET: Pljuskovi, grmljavina, a u OVIM DELOVIMA ZEMLJE moguć i grad