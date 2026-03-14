NAGLI PAD TEMPERATURE UZ PLJUSKOVE: Detaljna vremenska prognoza Ivana Ristića za mart

Visoke temperature prisutne su u Srbiji od početka marta uz kratkotrajno zahlađenje tokom samo jednog dana. Meteorolog Ivan Ristić je na svom "Fejsbuk" profilu objavio detaljnu vremensku prognozu za mart - i dalje suvo i toplo narednih dana, a krajem marta zahlađenje uz pljuskove.



"Do kraja marta u većem delu Evrope toplije od proseka. Što bi se reklo, relativno toplo", započeo je Ristić.

Ristić najavljuje zahlađenje sledeće nedelje. Temperature padaju na između 10 i 15 stepeni.

"Da bi kod nas došlo do jačeg zahlađenja koje bi potrajalo, potrebno je da bude severnije od nas bar plavo-bela boja što ECMWF srednjoročni nagoveštava početkom aprila. Sledeće nedelje svežije, maksimalne temperature oko normale za mart i kretaće se od 10 do 15 stepeni, sa više oblaka povremeno može da bude i kiše, uglavnom slabog intenziteta", nastavio je Ristić.

Za kraj najavljuje promenu vremena krajem meseca. Vrlo sličnu prognozu objavio je danas i meteorolog-amater Marko Čubrilo koji najavljuje promenu vremena krajem marta.

"Vetar jugoistočni povremeno pojačan. Znaće se više za koji dan šta će se tačno dešavati na samom kraju marta i početkom aprila, u svakom slučaju nazire se malo ozbiljnija promena vremena", zaključio je Ristić.

