OD SNEGA U PROLEĆE DO PREKO 40 STEPENI: Ovo je detaljna vremenska prognoza za 2026. po mesecima!

Detaljnu vremensku prognozu za 2026. godinu, objavio je Ivan Ristić, a prema onome što je napisao - očekuje nas pravi vremenski rolerkoster!

Prvi ledeni talas je za nama, ali otopljenje usred januara biće kratkog daha. Više temperature samo su uvertira u još jedan nalet hladnoće i potrajeće tek toliko da se sneg i led počnu topiti.

Ivan Ristić koji se bavi meteorologijom objavio je detaljnu vremensku prognozu za 2026. godinu, koju prenosimo u celosti:

Pred nama je godina u kojoj će zima, proleće i jesen biti u granicama normale, s mogućnošću da proleće bude ipak malo toplije, dok će leto biti tropski toplo. Veći deo godine temperatura će biti u granicama prosečnih vrednosti i deluje da se priroda polako vraća u normalu posle 2023. i 2024., kada smo postavili rekorde.

Januar i februar pravi zimski meseci

Tokom januara se nastavlja veoma hladan period. U pojedinim danima i dalje može padati sneg, a tamo gde se formira snežni pokrivač i bude veći, temperature će biti niske, i do -15 stepeni. Gde ne bude snežnog pokrivača minimalne temperature će biti -7 stepeni, a maksimalne između -5 i 0 stepeni. Očekujemo ledene dane, ali ima uslova da temperatura pređe 0 stepeni, da bude oko 3 stepena.

U trećoj dekadi januara bi malo otoplilo, temperatura bi bila do 10 stepeni.

Ali ovo otopljenje ne bi dugo trajalo, zato očekujemo da i početak do sredine februara bude hladniji period. Padavina u vidu kiše, susnežice i snega bi bilo povremeno. Ne mogu da isključim ledene dane u prvoj polovini meseca, kada bi temperatura tokom celog dana bila niža od 0 stepeni, a uglavnom se očekuje da bude oko 0 stepeni.

Pravi zimski meseci biće januar i februar. Tokom najhladnijeg perioda u Beogradu u jutarnjim časovima temperature mogu da budu i do -10 stepeni, pogotovo ako bude snežnog pokrivača, a u Srbiji se očekuje i do -15, -20 stepeni. Padavine, susnežica i sneg se očekuju u tom periodu u nižim predelima. Kraj februara bi mogao da bude topliji i tada bi temperatura mogla da skoči za oko 15 stepeni.

Preko metar snega u prolećnim mesecima

U martu će biti promenjivo uz smenu oblačnih perioda sa kišom, susnežicom i snegom, i perioda stabilniijeg i toplijeg vremena. Sa dolaskom proleća prema kalendaru osetićemo da temperatura osetnije raste i očekuje se da već na početku ovog godišnjeg doba temperatura bude viša od 20 stepeni.

April je prethodnih nekoliko godina bio promenjiv, oko 20. aprila se ranije dešavalo da bude snežnih padavina, međutim, 2026. godine bi mogao da prođe bez snega. Moguće su velike promene vremena, jer je normalno da temperatura krajem aprila bude preko 20 stepeni, ali ipak imamo i pojavu snega.

Kako 2026. godine očekujemo više snega, pogotovo na planinama, tamo se skoro uopšte neće topiti i zato krajem aprila može da bude i preko metar snega na Kopaoniku i drugim planinama. Kada bude došlo do naglog topljenja snežnog pokrivača zbog otopljenja i vodostaji reka će brzo da rastu. Oprez je potreban, naročito ako bude jačih prolećnih kiša u maju.

Prvi toplotni talas i do 35 stepeni

U maju će normale za minimalne temperature biti od 9 do 15 stepeni, a maksimalne između 20-25 stepeni. Tokom tog meseca ćemo se približiti letnjim temperaturama. Moglo bi da bude preko 30 stepeni, što se inače dešavalo, međutim, to je ipak dosta retko i nije čest slučaj. U 2026. godini se to ne očekuje, već se očekuje da postepeno uđemo iz proleća u leto i da bude dosta padavina - kiše.

U junu će normale za minimalne temperature biti od 13 do 18 stepeni, za maksimalne od 23 do 29 stepeni, a kada je preko 25 stepeni to su već letnje temperature. To očekujemo da se desi u trećoj dekadi juna. Prvi toplotni talas bi mogao da nas zadesi oko 25-26. juna. Temperature bi išle do 35 stepeni. Kraj juna bi bio baš topao i voda će se ugrejati na preko 20 stepeni u Grčkoj i južnom Jadranu, što će odgovarati svima koji planiraju letovanje u tom period.

Velike su šanse da u 2026. bude četiri toplotna talasa, a najtopliji očekujem u trećoj dekadi jula, oko 24-25. jula sa temperaturama od 42 stepeni, u Beogradu oko 41 stepen. Najverovatnije da će tokom juna biti veće količine padavina, oko 100 litara kiše po metru kvadratnom za dan što može prouzrokovati urbane poplave.

Paklene vrućine u Srbiji

Jul će obeležiti minimalne temperature vazduha u proseku od 15 do 19 stepeni, dok će maksimalne biti između 26 i 30 stepeni, ali treba računati da se očekuje dosta tropskih dana. Već krajem prethodnog meseca, juna, i skoro do septembra biće jako toplo vreme zbog priliva toplog afričkog vazduha.

Druga dekada jula bi bila rizična zbog superćelijskih oluja. Očekuje se da temperature tokom leta budu visoke i mora će se brzo zagrejati. Sredinom jula temperatura morske vode će dostići skoro 30 stepeni čime će biti ispunjen jedan od kriterijuma za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude veća od 27 stepeni.

Granica za nastanak uragana na okeanima je 27 stepeni, ali može da se koristi i za nastanak oluja s tim što sa superćelijsku oluju vetrovi moraju na visini da budu izraženi i da postoji smicanje vetra sa visinom. Nadam se da se 2026. godine to ipak neće dogoditi, ali očekujem da bude pljuskova, kiše, lokalno su mogući grad i jak olujni vetar.

U avgustu nas čeka stabilnije vreme. Biće to pravi letnji mesec, tropski, vreo, sa dosta sparine. Toplotni talasi će u julu i avgustu dugo trajati, neće nam biti nimalo lako sa temperaturama do 40-41-42 stepeni.

U septembru se očekuju prvi prodori sa Severnog ledenog mora što će spustiti temperaturu i opet bi došlo do promene cirkulacije što znači da neće biti puno toplih dana i neće biti previše vruće na jesen.

Sneg krajem godine

Zato već u novembru očekujem prvi sneg, sa temperaturama u granicama normale. I decembar bi mogao da bude kao prethodnih godina, ali će ipak biti povremenih zahlađenja uz padavine i blaža otopljenja.

Slično prošloj, 2025. godini, u 2026. godini, će jedino leto ostati toplo, ali proleće, jesen i zima neće, biće hladniji u odnosu na prethodne, i sledeća godina bi zato mogla da bude malo hladnija.

Autor: A.A.