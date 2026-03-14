SNEG?! Čubrilo otkrio vremensku prognozu za mart: Stiže naglo zahlađenje nakon prolećnih temperatura

Prolećne temperature su se ustalile u Srbiji od početka marta uz kratko i prolazno naoblačenje i zahlađenje, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je objavio novu vremensku prognozu za mart. Najavljuje suvo i toplo vreme, a krajem meseca se očekuje jače zahlađenje.

"Do utorka bi se uglavnom zadržalo sunčano, suvo i relativno toplo vreme, dok bi se promena sinoptike kod nas manifestovala u utorak kada bi uz jače zahlađenje i naoblačenbje bilo i padavina. I dalje nije najasnije koliko daleko bi one stigle nad istok, ali trenutno bi konkretniju kišu dobili zapadni i središnji delovi regiona dok bi na višim planinama bilo snega. Istok regiona, posebno istok i jugoistok Srbije verovatno bez padavina", započeo je Čubrilo.

Vremenska prognoza za mart

Do utorka maksimalne temperature do 20 stepeni. Sneg samo na visokim planinama, iznad 900 metara nadmorske visine.

"Počeo bi severni vetar, dok bi se do utorka maksimumi kretali od +13 do +20 stepeni Celzijusa, a u utorak od +6 na severozapadu do +13 na jugoistoku regiona. Za sada se sneg najverovatnije neće spuštati ispod 900mnv ali pojedini proračuni, poput GFS-a spuštaju snežnu granicu u utorak uveče i na samo 500mnv", nastavlja Čubrilo.

Da li će padati kiša?

U sredu blago zahlađenje. Nakon toga postepeni uvod u hladniju drugu polovinu marta.

"Padavine bi u sredu svakako prestale jer bi se ciklon udaljio od nas i do kraja nedelje bi ka nama sa severoistoka Evrope strujao relatinvo svež ali uglavnom suv vazuduh, dok bi cikloni sa padavina bili verovatno daleko od nas. Jutarnji minimumi od -1 do +4 stepena Celzijusa, dok bi se dnevni maksimumi kretali od +4 do +11 stepeni Celzijusa.

Pojedini proračuni numeričkih modela (jutros je to operativni GFS) “prete” mogućim jakim zahladenjem pred sam kraj marta ali taj scenario još nemavisoku verovatnoću ostvarenja. Do utorka uglavnom svo i relativno toplo, zatim pogoršanje koje nas uvodi u relativno svež deo marta", zaključio je Čubrilo.

Autor: D.Bošković